В Україну 19 квітня вдалось повернути з полону РФ 277 українців

Бійці ЗСУ, які повернулись з російського полону. Фото: Міноборони України

Між Україною та РФ перед Великоднем пройшов довгоочікуваний обмін полоненими. З полону звільнили ще 277 українців.

Ексклюзивні фото та відео із зустрічі українських героїв у своєму Telegram розмістила СБУ.

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За даними відомства, цей обмін став можливим завдяки плідній роботі Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених. Цей центр виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

У СБУ зазначили, що життя кожного українця – найвища цінність, тому всі органи державної влади працюють над тим, аби повернути з полону російських окупантів всіх українців.

А у МВС України теж поділились подробицями обміну. Там зазначили, що серед тих, кого вдалось обміняти — 77 бійців з системи МВС: 73 гвардійці та 4 прикордонники. Серед звільнених — найстарший гвардієць, якому днями виповниться 61 рік, а наймолодшому — 20 років. Абсолютна більшість українців перебувала в полоні російських окупантів майже 3 роки.

Раніше ми повідомляли про обмін полоненими між РФ та Україною. Серед тих, хто повернувся з полону окупантів — мати та син, які не бачили один одного три роки.

Додамо, ми повідомляли про те, що з 2025 року військовослужбовці самі визначатимуть отримувача виплат у разі полону.