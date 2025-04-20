Звільнений з полону боєць ЗСУ зробив перший дзвінок своїй матусі

Бійці ЗСУ, які повернулись з російського полону 19 квітня. Фото: Міноборони України

Як відомо, напередодні між Україною та Росією на честь Великодня відбувся обмін полоненими. Понад 200 захисників повернулися додому. Один з них сказав свої перші найголовніші слова свої матусі, яка не бачила його три роки.

Відповідний допис у своєму Telegram розмістив омбудсман Дмитро Лубінець.

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На відео, яке поширив Дмитро Лубінець, видно, як колишній полонений ЗСУ телефонує своїй матусі. Він каже їй, що дуже її любить, понад усе і запевняє, що гідно протримався у полоні ці три роки.

"Мамусю, я так тебе люблю, я так скучив, не можу тобі передати! Я все витримав, я протримався ці три роки! Я скоро приїду, тільки дочекайтесь!", — сказав захисник України.

Дмитро Лубінець написав, що це, мабуть, найдорожчі слова, адже за ними роки полону, біль та неймовірна сила духу.

Раніше ми повідомляли про обмін полоненими між РФ та Україною. Серед тих, хто повернувся з полону окупантів — мати та син, які не бачили один одного три роки.

Також у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими також повідомили подробиці обміну полоненими між Україною та РФ, який відбувся 19 квітня, напередодні Великодня.