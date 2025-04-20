Освобожденный из плена боец ВСУ сделал первый звонок своей маме

Бойцы ВСУ, которые вернулись из российского плена 19 апреля. Фото: Минобороны Украины

Как известно, накануне между Украиной и Россией в честь Пасхи состоялся обмен пленными. Более 200 защитников вернулись домой. Один из них сказал свои первые главные слова своей маме, которая не видела его три года.

Соответствующее сообщение в своем Telegram разместил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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На видео, которое распространил Дмитрий Лубинец, видно, как бывший пленный ВСУ звонит своей маме. Он говорит ей, что очень ее любит, больше всего и уверяет, что достойно продержался в плену эти три года.

"Мамочка, я так тебя люблю, я так соскучился, не могу тебе передать! Я все выдержал, я продержался эти три года! Я скоро приеду, только дождитесь!", — сказал защитник Украины.

Дмитрий Лубинец написал, что это, пожалуй, самые дорогие слова, ведь за ними годы плена, боль и невероятная сила духа.

Ранее мы сообщали об обмене пленными между РФ и Украиной. Среди тех, кто вернулся из плена оккупантов — мать и сын, которые не видели друг друга три года.

Также в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными также сообщили подробности обмена пленными между Украиной и РФ, который состоялся 19 апреля, накануне Пасхи.