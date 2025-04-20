Освобожденный из плена боец ВСУ сделал первый звонок своей маме

Звонок маме после плена — что важное сказал защитник Украины
Как известно, накануне между Украиной и Россией в честь Пасхи состоялся обмен пленными. Более 200 защитников вернулись домой. Один из них сказал свои первые главные слова своей маме, которая не видела его три года.
Соответствующее сообщение в своем Telegram разместил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Какие главные слова маме сказал боец ВСУ
На видео, которое распространил Дмитрий Лубинец, видно, как бывший пленный ВСУ звонит своей маме. Он говорит ей, что очень ее любит, больше всего и уверяет, что достойно продержался в плену эти три года.
"Мамочка, я так тебя люблю, я так соскучился, не могу тебе передать! Я все выдержал, я продержался эти три года! Я скоро приеду, только дождитесь!", — сказал защитник Украины.
Дмитрий Лубинец написал, что это, пожалуй, самые дорогие слова, ведь за ними годы плена, боль и невероятная сила духа.
Ранее мы сообщали об обмене пленными между РФ и Украиной. Среди тех, кто вернулся из плена оккупантов — мать и сын, которые не видели друг друга три года.
Также в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными также сообщили подробности обмена пленными между Украиной и РФ, который состоялся 19 апреля, накануне Пасхи.
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