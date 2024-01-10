Как восстановить удостоверение УБД — алгоритм действий и советы военным

Удостоверение участника боевых действий у военного. Фото: google.com

В жизни могут случиться различные обстоятельства, когда документы военнослужащих, такие как военный билет, удостоверение офицера или участника боевых действий, могут быть утрачены или повреждены. Особенно когда речь идет о временах полномасштабной войны. Такие документы нужно обязательно восстановить.

Как вернуть утраченное удостоверение УБД и какие для этого необходимо собрать важные бумаги, рассказала юрист Волонтерского объединения ВЕСТА Марина Павленко, пишет издание "Факты ICTV".

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По словам юристки, для восстановления удостоверения УБД, прежде всего, действующие военные пишут рапорт командиру подразделения, а ветераны — заявление в ТЦК, где описывают обстоятельства потери или порчи удостоверения. Также необходимо собрать документы в зависимости от конкретного случая.

Также можно обратиться в Министерство по делам ветеранов в Украине, если статус УБД получали по решению межведомственной комиссии, созданной Минветеранов.

Если удостоверение было утеряно или его украли, необходимо обратиться в полицию и написать соответствующее заявление. Далее следует дать объявление о потере удостоверения и его недействительности с указанием ФИО владельца, серии и номера удостоверения в любое из печатных средств массовой информации.

Что делать, если удостоверение УБД было испорчено или оказалось непригодным

Как отмечает Марина Павленко, в случае непригодности старого удостоверения следует иметь:

решение о признании личности участником боевых действий;

непригодное удостоверение;

копию этого удостоверения;

письмо талонов и их копию;

копию первой страницы паспорта;

две цветные фотографии 3х4.

Удостоверение УБД. Фото: google.com

Какие документы нужны для восстановления удостоверения УБД

Для восстановления удостоверения военнослужащему необходимо собрать следующие документы:

заявление о замене испорченного/утраченного удостоверения с уточнением причин утраты (в заявлении следует обязательно указать номер мобильного телефона);

если удостоверение было утрачено (по возможности) — объявление в газету о потере;

в случае повреждения удостоверения добавить испорченный документ;

копия утраченного удостоверения (при наличии) или указания номера, серии удостоверения и даты выдачи;

копии страниц паспорта (1,2 и 11,12);

копии справки о присвоении идентификационного номера;

фотографии размером 3х4 см — 2 шт.

Если утраченное или испорченное удостоверение было выдано без участия межведомственной комиссии, то демобилизованным необходимо написать заявление в РТЦК и СП по месту учета, которое в свою очередь должно сделать запрос в то учреждение, которым было выдано удостоверение.

После того как РТЦК и СП получает подтверждение от выдавшего удостоверения учреждения о действительности такой выдачи, районный ТЦК и СП обращается в областной ТЦК и СП, а тот, соответственно, выписывает новое удостоверение участника боевых действий.

В ином случае военный может все собранные необходимые документы отправить на электронную почту Минветеранов [email protected]. Фотографии нужно отправить "Укрпочтой" по адресу Минветеранов (г. Киев, пер. Музейный, 12, 01001).

Также, если у военнослужащих есть вопросы, они могут позвонить по телефону 063 688 95 96 или обратиться по электронному адресу [email protected].

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