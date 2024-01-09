Пільги на комунальні послуги для УБД — який розмір та як отримати 2024 року

Український військовослужбовець підписує папери. Фото: kozsr.gov.ua

З початку повномасштабної війни в Україні багато захисників та захисниць долучились до лав ЗСУ боронити нашу державу від окупанта. На фронті українські воїни щохвилини ризикують життям, щоб ми мали змогу жити у вільній країні. Натомість держава намагається підтримувати та допомагати учасникам бойових дій (УБД) та членам їхніх сімей.

Так, ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" визначено чималий перелік пільг, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг. На офіційному сайті Пенсійного фонду України (ПФУ) пояснили, як оформити пільги на комуналку та який їх розмір 2024 року.

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Відповідно до вищезгаданого закону, для учасників бойових дій та членів їхніх сімей, які проживають разом з ними, передбачено надання 75% знижки на плату житлово-комунальних послуг в межах встановлених норм споживання.

Також у ПФУ додали, що пільги не сумуються.

"Кожен з пільговиків має право на 75% знижки плати за житлово-комунальні послуги. При цьому знижка не сумується, а надається в розмірі 75% плати за житлово-комунальні послуги на сім’ю. Водночас норми споживання за цих умов враховуються на двох осіб", — зазначили у ПФУ.

Посвідчення учасника бойових дій в Україні. Фото: УНІАН

Як УБД отримати пільги на житлово-комунальні послуги

Якщо ви отримали посвідчення учасника бойових дій і хочете оформити пільги на оплату комунальних послуг, необхідно звернутися до органу ПФУ та подати заяви:

про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП);

про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.

При поданні заяви для внесення відомостей до ЄДАРП слід пред'явити:

паспорт громадянина України;

документ, який підтверджує право на пільги;

дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків чи паспорт з відповідною відміткою.

За потреби для підтвердження фактичного місця проживання УБД надає:

довідку про взяття на облік ВПО;

договір оренди;

довідку про сплату житлово-комунальних послуг за іншою відмінною від місця реєстрації адресою;

інший офіційний документ, що підтверджує фактичне місце проживання пільговика.

Заяву до ЄДАРП можна подавати:

особисто;

в електронній формі;

через вебпортал електронних послуг ПФУ;

поштою.

Крім того, заяви можуть приймати посадові особи виконавчих органів сільських, селищних, міських рад відповідних територіальних громад чи військових адміністрацій тощо.

Що ще варто знати УБД про пільги на комунальні послуги

Якщо людина має право на пільги згідно з кількома законами, до ЄДАРП включається уся інформація про учасника бойових дій. З-поміж усіх можливих варіантів пільговик обирає одну підставу для пільги.

У разі зміни будь-яких відомостей, що потребують коригування включеної до ЄДАРП інформації, пільговик повідомляє про це орган ПФУ впродовж 30 днів.

Також слід зауважити, що на тверде паливо або скраплений газ можна отримати пільги у монетизованій формі. Для цього необхідно подати відомості у ПФУ про банківську установу, куди держава перераховуватиме кошти. Також монетизовану виплату можна отримувати через відділення поштового зв’язку.

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