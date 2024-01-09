Льготы на коммунальные услуги для УБД — какой размер и как получить в 2024 году

Украинский военнослужащий подписывает бумаги. Фото: kozsr.gov.ua

С начала полномасштабной войны в Украине многие защитники и защитницы присоединились к рядам ВСУ защищать наше государство от оккупанта. На фронте украинские воины ежеминутно рискуют жизнью, чтобы мы могли жить в свободной стране. В свою очередь государство пытается поддерживать и помогать участникам боевых действий (УБД) и членам их семей.

Так, ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" определен большой перечень льгот, в том числе для оплаты жилищно-коммунальных услуг. На официальном сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ) объяснили, как оформить льготы на коммуналку и каков их размер в 2024 году.

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Какой размер льготной скидки для УБД

Согласно вышеупомянутому закону, для участников боевых действий и членов их семей, проживающих вместе с ними, предусмотрено предоставление 75% скидки на плату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм потребления.

Также в ПФУ добавили, что льготы не суммируются.

"Каждый из льготников имеет право на 75% скидки платы за жилищно-коммунальные услуги. При этом скидка не суммируется, а предоставляется в размере 75% платы за жилищно-коммунальные услуги на семью. В то же время нормы потребления в этих условиях учитываются на двух человек", — отметили в ПФУ.

Удостоверение участников боевых действий в Украине. Фото: УНИАН

Как УБД получить льготы на жилищно-коммунальные услуги

Если вы получили удостоверение участника боевых действий и хотите оформить льготы на оплату коммунальных услуг, необходимо обратиться в орган ПФУ и подать заявление:

о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРЛ);

о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

При подаче заявления для внесения сведений в ЕГАРЛ следует предъявить:

паспорт гражданина Украины;

документ, подтверждающий право на льготы;

данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика или паспорт с соответствующей отметкой.

При необходимости для подтверждения фактического места жительства УБД предоставляет:

справку о взятии на учет ВПЛ;

договор аренды;

справку об оплате жилищно-коммунальных услуг по другому отличному от места регистрации адресу;

другой официальный документ, подтверждающий фактическое место жительства льготника.

Заявление в ЕГАРЛ можно подавать:

лично;

в электронной форме;

через веб-портал электронных услуг ПФУ;

по почте.

Кроме того, заявления могут принимать должностные лица исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов соответствующих территориальных общин или военных администраций.

Что еще следует знать УБД о льготах на коммунальные услуги

Если человек имеет право на льготы по нескольким законам, в ЕГАРЛ включается вся информация об участнике боевых действий. Из всех возможных вариантов льготник выбирает одно основание для льготы.

В случае изменения любых сведений, требующих корректировки включенной в ЕГАРЛ информации, льготник уведомляет об этом орган ПФУ в течение 30 дней.

Также следует заметить, что на твердое топливо или сжиженный газ можно получить льготы в монетизированной форме. Для этого необходимо предоставить сведения в ПФУ о банковском учреждении, куда государство будет перечислять денежные средства. Также монетизированную выплату можно получать через отделение почтовой связи.

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