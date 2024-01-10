Медаль УБД — що це, хто має право отримати та які привілеї вона надає

Статус учасника бойових дій в Україні. Колаж: Новини.LIVE

Майже два роки в Україні триває повномасштабна війна. Захисники та захисниці ціною власного здоров'я та життя боронять країну від окупанта. Водночас державою для них передбачено певний статус та пільги. А саме статус учасника бойових дій. Разом із тим УБД нагороджують спеціальною медаллю.

Що це за нагорода, хто може її отримати та які привілеї вона дає, пише видання "Факти".

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Так, слід зауважити, що про медаль УБД зазначено у Постанові №302 від 12 травня 1994 року "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни".

Відповідно до ст. 5 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту", учасниками бойових дій вважаються особи, які брали участь у виконанні бойових завдань із захисту Батьківщини у складі з’єднань, військових підрозділів, об’єднань усіх видів та родів військ Збройних сил України. Тобто, отримати статус УБД можуть як кадрові військові, так і добровольці.

Медаль УБД — що це та хто може отримати

Нагрудний знак має декілька варіацій:

Ветеран війни — учасник бойових дій;

Ветеран війни — особа з інвалідністю;

Ветеран війни — учасник війни;

Ветеран війни — особливі заслуги.

Медаль "Ветеран війни — учасник бойових дій" виготовляється зі спеціального сплаву та покривається позолотою. У центрі медалі розташований монумент "Батьківщина-Мати", символ мужності та героїзму українського народу. Навколо монумента розташовані лаврова й калинова гілочки, що символізують мир і перемогу. На зворотному боці нагороди нанесено напис – Учасник бойових дій.

Медаль носять на грудях праворуч. За умови носіння разом з іншими нагородами, розміщується вище від них.

Медаль УБД. Фото: google.com

Слід зауважити, що медаль "Ветеран війни — учасник бойових дій" є додатком до посвідчення УБД і не вважається окремою нагородою. Тобто, вона видається разом із посвідченням і присвоєнням статусу УБД.

Як отримати статус УБД

Щоб отримати статус учасника бойових дій, військовослужбовець повинен:

бути у складі Збройних сил України;

брати безпосередню участь у бойових діях;

перебувати в районах проведення бойових дій не менше 30 календарних днів.

Статус учасника бойових дій також можуть отримати добровольці, які брали безпосередню участь у бойових діях.

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: УНІАН

Які пільги надає медаль УБД

Відповідно до українського законодавства, сама медаль пільг не надає, а є доповненням до статусу учасника бойових дій.

2024 року наявність статусу УБД надає право на наступні пільги:

знижка на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі 75%;

безоплатне користування житлом (квартирою або кімнатою) у будинках державного або комунального житлового фонду, які перебувають у їхньому постійному користуванні;

безоплатне користування комунальними послугами в цих квартирах або кімнатах;

безоплатне забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та імунобіологічними препаратами за рецептами лікаря;

першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

безоплатне проходження профілактичних медичних оглядів, лікування в санаторно-курортних закладах за наявності медичних показань;

безоплатне отримання послуг з догляду та супроводу медичними працівниками у разі перебування в закладах охорони здоров'я;

безоплатний проїзд у міському та приміському пасажирському транспорті загального користування;

безоплатний проїзд у міжміському пасажирському транспорті загального користування (за винятком поїздів далекого сполучення);

пільговий проїзд у поїздах далекого сполучення;

допомога з тимчасової непрацездатності у розмірі 100% середнього заробітку;

позачергове обслуговування у закладах, що надають соціальні послуги з догляду;

право на використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час;

одержання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати на 14 календарних днів;

державна підтримка для здобуття фахової передвищої, вищої та професійної освіти у державних і комунальних закладах освіти.

Крім того, дітям УБД надається державна підтримка для здобуття фахової передвищої, вищої та професійної освіти у державних і комунальних закладах освіти.

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