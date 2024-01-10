Медаль УБД — что это, кто имеет право получить и какие привилегии дает

Статус участника боевых действий в Украине. Коллаж: Новини.LIVE

Почти два года в Украине идет полномасштабная война. Защитники и защитницы ценой собственного здоровья и жизни защищают страну от оккупанта. В то же время, государством для них предусмотрен определенный статус и льготы. А именно, статус участника боевых действий. Вместе с тем УБД награждают специальной медалью.

Что это за заслуга, кто может ее получить и какие привилегии она дает, пишет издание "Факты".

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Следует отметить, что о медали УБД указано в Постановлении №302 от 12 мая 1994 года "О порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранов войны".

Согласно ст. 5 ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участниками боевых действий считаются лица, участвовавшие в выполнении боевых задач по защите Родины в составе соединений, воинских подразделений, объединений всех видов и родов войск Вооруженных сил Украины. То есть получить статус УБД могут как кадровые военные, так и добровольцы.

Медаль УБД — что это и кто может получить

Нагрудный знак имеет несколько вариаций:

Ветеран войны — участник боевых действий;

Ветеран войны — лицо с инвалидностью;

Ветеран войны — участник войны;

Ветеран войны — особые заслуги.

Медаль "Ветеран войны — участник боевых действий" изготавливается из специального сплава и покрывается позолотой. В центре медали расположен монумент "Батьківщина-Мати", символ мужества и героизма украинского народа. Вокруг монумента расположены лавровая и калиновая веточки, символизирующие мир и победу. На оборотной стороне награды нанесена надпись — Участник боевых действий.

Медаль носят на груди справа. При ношении вместе с другими наградами, размещается выше их.

Медаль УБД. Фото: google.com

Следует отметить, что медаль "Ветеран войны — участник боевых действий" является приложением к удостоверению УБД и не считается отдельной наградой. То есть она выдается вместе с удостоверением и присвоением статуса УБД.

Как получить статус УБД

Чтобы получить статус участника боевых действий, военнослужащий должен:

быть в составе Вооруженных Сил Украины;

принимать непосредственное участие в боевых действиях;

находиться в районах проведения боевых действий не менее 30 календарных дней.

Статус участника боевых действий также могут получить добровольцы, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях.

Удостоверение участника боевых действий. Фото: УНИАН

Какие льготы предоставляет медаль УБД

Согласно украинскому законодательству, сама медаль льгот не дает, а является дополнением к статусу участника боевых действий.

В 2024 году наличие статуса УБД предоставляет право на следующие льготы:

скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 75%;

безвозмездное пользование жильем (квартирой или комнатой) в домах государственного или коммунального жилищного фонда, которые находятся в их постоянном пользовании;

безвозмездное пользование коммунальными услугами в этих квартирах или комнатах;

бесплатное обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и иммунобиологическими препаратами по рецептам врача;

первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);

бесплатное прохождение профилактических медицинских осмотров, лечение в санаторно-курортных учреждениях при наличии медицинских показаний;

безвозмездное получение услуг по уходу и сопровождению медицинскими работниками при нахождении в учреждениях здравоохранения;

безвозмездный проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования;

безвозмездный проезд в междугородном пассажирском транспорте общего пользования (за исключением поездов дальнего сообщения);

льготный проезд в поездах дальнего сообщения;

пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка;

внеочередное обслуживание в учреждениях, предоставляющих социальные услуги по уходу;

право на использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время;

получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы на 14 календарных дней;

государственная поддержка для получения профессионального высшего, высшего и профессионального образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Кроме того, детям УБД предоставляется государственная поддержка для получения профессионального высшего, высшего и профессионального образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Раньше мы писали, как УБД получить льготы на коммунальные услуги и каков их размер.

Напомним, мы сообщали, какие льготы предусмотрены государством для жен участников боевых действий.

Также мы информировали, в чем существенная разница между участником боевых действий и участником войны и на какие льготы могут рассчитывать такие граждане.