Медаль УБД — что это, кто имеет право получить и какие привилегии дает

УБД награждают медалью — кто имеет на нее право и какие привилегии дает награда
Почти два года в Украине идет полномасштабная война. Защитники и защитницы ценой собственного здоровья и жизни защищают страну от оккупанта. В то же время, государством для них предусмотрен определенный статус и льготы. А именно, статус участника боевых действий. Вместе с тем УБД награждают специальной медалью.
Что это за заслуга, кто может ее получить и какие привилегии она дает, пишет издание "Факты".
Важные законы
Следует отметить, что о медали УБД указано в Постановлении №302 от 12 мая 1994 года "О порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранов войны".
Согласно ст. 5 ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участниками боевых действий считаются лица, участвовавшие в выполнении боевых задач по защите Родины в составе соединений, воинских подразделений, объединений всех видов и родов войск Вооруженных сил Украины. То есть получить статус УБД могут как кадровые военные, так и добровольцы.
Медаль УБД — что это и кто может получить
Нагрудный знак имеет несколько вариаций:
- Ветеран войны — участник боевых действий;
- Ветеран войны — лицо с инвалидностью;
- Ветеран войны — участник войны;
- Ветеран войны — особые заслуги.
Медаль "Ветеран войны — участник боевых действий" изготавливается из специального сплава и покрывается позолотой. В центре медали расположен монумент "Батьківщина-Мати", символ мужества и героизма украинского народа. Вокруг монумента расположены лавровая и калиновая веточки, символизирующие мир и победу. На оборотной стороне награды нанесена надпись — Участник боевых действий.
Медаль носят на груди справа. При ношении вместе с другими наградами, размещается выше их.
Следует отметить, что медаль "Ветеран войны — участник боевых действий" является приложением к удостоверению УБД и не считается отдельной наградой. То есть она выдается вместе с удостоверением и присвоением статуса УБД.
Как получить статус УБД
Чтобы получить статус участника боевых действий, военнослужащий должен:
- быть в составе Вооруженных Сил Украины;
- принимать непосредственное участие в боевых действиях;
- находиться в районах проведения боевых действий не менее 30 календарных дней.
Статус участника боевых действий также могут получить добровольцы, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях.
Какие льготы предоставляет медаль УБД
Согласно украинскому законодательству, сама медаль льгот не дает, а является дополнением к статусу участника боевых действий.
В 2024 году наличие статуса УБД предоставляет право на следующие льготы:
- скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 75%;
- безвозмездное пользование жильем (квартирой или комнатой) в домах государственного или коммунального жилищного фонда, которые находятся в их постоянном пользовании;
- безвозмездное пользование коммунальными услугами в этих квартирах или комнатах;
- бесплатное обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и иммунобиологическими препаратами по рецептам врача;
- первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);
- бесплатное прохождение профилактических медицинских осмотров, лечение в санаторно-курортных учреждениях при наличии медицинских показаний;
- безвозмездное получение услуг по уходу и сопровождению медицинскими работниками при нахождении в учреждениях здравоохранения;
- безвозмездный проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования;
- безвозмездный проезд в междугородном пассажирском транспорте общего пользования (за исключением поездов дальнего сообщения);
- льготный проезд в поездах дальнего сообщения;
- пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка;
- внеочередное обслуживание в учреждениях, предоставляющих социальные услуги по уходу;
- право на использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время;
- получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы на 14 календарных дней;
- государственная поддержка для получения профессионального высшего, высшего и профессионального образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.
Кроме того, детям УБД предоставляется государственная поддержка для получения профессионального высшего, высшего и профессионального образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.
Раньше мы писали, как УБД получить льготы на коммунальные услуги и каков их размер.
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