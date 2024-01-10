Як відновити посвідчення УБД 2024 року — алгоритм дій та поради військовим

Посвідчення учасника бойових дій у військового. Фото: google.com

В житті можуть трапитися різні обставини, коли документи військовослужбовців, такі як військовий квиток, посвідчення офіцера або учасника бойових дій, можуть бути втрачені або пошкоджені. Особливо, коли мова йде про часи повномасштабної війни. Такі документи необхідно обов'язково відновити.

Як повернути втрачене посвідчення УБД та які для цього необхідно зібрати важливі папери, розповіла юристка Волонтерського об’єднання ВЕСТА Марина Павленко, пише видання "Факти ICTV".

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За словами юристки, для відновлення посвідчення УБД, перш за все, чинні військові пишуть рапорт до командира підрозділу, а ветерани — заяву до ТЦК, де описують обставини втрати чи псування посвідчення. Також необхідно зібрати документи залежно від конкретного випадку.

Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів в Україні, якщо статус УБД отримували за рішенням міжвідомчої комісії, утвореної Мінветеранів.

Якщо посвідчення було загублене або ж його вкрали, необхідно звернутися до поліції та написати відповідну заяву. Далі слід дати оголошення про втрату посвідчення і його недійсність з указанням ПІБ власника, серії та номера посвідчення в будь-який з друкованих засобів масової інформації.

Що робити, якщо посвідчення УБД було зіпсоване або стало непридатним

Як зазначає Марина Павленко, у випадку непридатності старого посвідчення треба:

рішення про визнання особи учасником бойових дій;

непридатне посвідчення;

копія цього посвідчення;

лист талонів та його копія;

копія першої сторінки паспорта;

дві кольорові фотографії 3х4.

Посвідчення УБД. Фото: google.com

Які документи потрібні для відновлення посвідчення УБД

Для відновлення посвідчення військовослужбовцю необхідно зібрати наступні документи:

заява про заміну зіпсованого/втраченого посвідчення з уточненням причин втрати (у заяві слід обов'язково вказати номер мобільного телефону);

якщо посвідчення було втрачене (за можливості) — оголошення в газету про втрату;

у разі пошкодження посвідчення додати зіпсований документ;

копія втраченого посвідчення (за наявності) або зазначення номеру, серії посвідчення та дати видачі;

копії сторінок паспорту (1,2 та 11,12);

копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

фотокартки розміром 3х4 см — 2 шт.

Якщо втрачене чи зіпсоване посвідчення було видано без участі міжвідомчої комісії, то демобілізованим необхідно написати заяву до РТЦК та СП за місцем обліку, який в свою чергу має зробити запит в ту установу, яким було видано посвідчення.

Після того як РТЦК та СП отримує підтвердження від установи, яка видала посвідчення, про дійсність такої видачі, районний ТЦК та СП звертається до обласного ТЦК та СП, а той, відповідно, виписує нове посвідчення учасника бойових дій.

У іншому випадку військовий може всі зібрані необхідні документи надіслати на електронну пошту Мінветеранів [email protected]. Фотокартки потрібно відправити "Укрпоштою" за адресою Мінветеранів (м. Київ, пров. Музейний, 12, 01001).

Також, якщо у військовослужбовців є питання, вони можуть зателефонувати за номером 063 688 95 96 або звернутися на електронну адресу [email protected].

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