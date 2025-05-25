Украинцы с фото и флагами встречали освобожденных защитников 25 мая

Украинцы ждут защитников 25 мая. Фото: Новини.LIVE

Украинцы в воскресенье, 25 мая, встречали освобожденных из российского плена защитников. В руках они держали фото и флаги.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

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На кадрах можно увидеть людей, которые держат фото воинов, а также флаги. Они ждут возвращения защитников домой.

Украинцы ждут защитников 25 мая. Фото: Новини.LIVE

Напомним, министр обороны Рустем Умеров показал кадры возвращения домой украинских воинов из российского плена 25 мая.

Кроме того, освобожденные защитники поздравили киевлян с Днем города. Омбудсман Дмитрий Лубинец показал видео.