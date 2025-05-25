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Головна Армія Як українці чекали на захисників із полону — відео

Як українці чекали на захисників із полону — відео

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Дата публікації: 25 травня 2025 14:49
Українці з фото та прапорами зустрічали звільнених захисників 25 травня
Українці чекають на захисників 25 травня. Фото: Новини.LIVE

Українці у неділю, 25 травня, зустрічали звільнених з російського полону захисників. У руках вони тримали фото та прапори.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

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Обмін полоненими 25 травня

На кадрах можна побачити людей, які тримають фото воїнів, а також прапори. Вони чекають на повернення захисників додому.

Обмін полоненими 25 травня
Українці чекають на захисників 25 травня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров показав кадри повернення додому українських воїнів з російського полону 25 травня.

Крім того, звільнені захисники привітали киян з Днем міста. Омбудсман Дмитро Лубінець показав відео.

війна ЗСУ українці Україна полонені обмін полоненими
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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