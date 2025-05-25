Українці з фото та прапорами зустрічали звільнених захисників 25 травня

Українці чекають на захисників 25 травня. Фото: Новини.LIVE

Українці у неділю, 25 травня, зустрічали звільнених з російського полону захисників. У руках вони тримали фото та прапори.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

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На кадрах можна побачити людей, які тримають фото воїнів, а також прапори. Вони чекають на повернення захисників додому.

Українці чекають на захисників 25 травня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров показав кадри повернення додому українських воїнів з російського полону 25 травня.

Крім того, звільнені захисники привітали киян з Днем міста. Омбудсман Дмитро Лубінець показав відео.