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Как разрешение США на удары по России изменит ход войны в Украине

18 ноября 2024 16:52
Евгения Брюховецкая - редактор
Как разрешение США на дальнобойные удары ВСУ по России повлияет на ход событий на фронте
Ракеты ATACMS. Иллюстративное фото: прессслужба Пентагона
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент США Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS по территории России. Такое решение может кардинально изменить ситуацию на фронте.

Об этом сообщил бывший командующий ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск ВС Польши Ярослав Крашевский в комментарии Укринформу.

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"Наконец-то это решение принято: лучше поздно, чем никогда. А это значит, что сейчас россиянам нужно будет перегруппировываться, потому что украинцы смогут поражать ключевые цели ракетами ATACMS в 200 км от линии столкновения", — сказал он.

Крашевский уточнил, что речь идет о командных пунктах, аэродромах, базах, складах с боеприпасами, топливом, материально-техническими средствами и узлах связи. Таким образом, перед "зимней паузой" на фронте сложится совсем другая ситуация.

По его мнению, применение дальнобойных ракет заставит россиян "сделать шаги, которые замедлят наступательные действия". Во-первых, удастся поразить цели вглубь России, а во-вторых — их самолеты будут взлетать с дальних аэродромов, что увеличит расход топлива. В то же время у украинцев будет больше времени на подготовку систем ПВО.

"Сам факт того, что самолеты будут использовать больше горючего, будет означать, что они смогут брать меньше ракет, прикрепленных под крыльями", — отметил польский генерал.

Несмотря на это, ключевыми вопросами остается количество таких ракет на вооружении в Украине, поскольку новоизбранный президент США Дональд Трамп может отменить это решение.

"В таком случае это ослабило бы позицию США, а также значительно ухудшило ситуацию Украины на фронте"  — добавил Крашевский.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа назвал решение США о разрешении ВСУ на использование дальнобойного оружия решающим моментом в борьбе с агрессором. Такого же мнения придерживается президент Польши Анджей Дуды.

По словам заместителя командира Третьей штурмовой бригады Максима Жорина, эта информация должна была оставаться неразглашенной, чтобы не дать врагу возможности подготовиться.

Польша США ВСУ ракеты война в Украине фронт дальнобойное оружие

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