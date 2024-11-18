Как разрешение США на дальнобойные удары ВСУ по России повлияет на ход событий на фронте

Как разрешение США на удары по России изменит ход войны в Украине
Президент США Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS по территории России. Такое решение может кардинально изменить ситуацию на фронте.
Об этом сообщил бывший командующий ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск ВС Польши Ярослав Крашевский в комментарии Укринформу.
Разрешение США на удары ATACMS
"Наконец-то это решение принято: лучше поздно, чем никогда. А это значит, что сейчас россиянам нужно будет перегруппировываться, потому что украинцы смогут поражать ключевые цели ракетами ATACMS в 200 км от линии столкновения", — сказал он.
Крашевский уточнил, что речь идет о командных пунктах, аэродромах, базах, складах с боеприпасами, топливом, материально-техническими средствами и узлах связи. Таким образом, перед "зимней паузой" на фронте сложится совсем другая ситуация.
По его мнению, применение дальнобойных ракет заставит россиян "сделать шаги, которые замедлят наступательные действия". Во-первых, удастся поразить цели вглубь России, а во-вторых — их самолеты будут взлетать с дальних аэродромов, что увеличит расход топлива. В то же время у украинцев будет больше времени на подготовку систем ПВО.
"Сам факт того, что самолеты будут использовать больше горючего, будет означать, что они смогут брать меньше ракет, прикрепленных под крыльями", — отметил польский генерал.
Несмотря на это, ключевыми вопросами остается количество таких ракет на вооружении в Украине, поскольку новоизбранный президент США Дональд Трамп может отменить это решение.
"В таком случае это ослабило бы позицию США, а также значительно ухудшило ситуацию Украины на фронте" — добавил Крашевский.
Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа назвал решение США о разрешении ВСУ на использование дальнобойного оружия решающим моментом в борьбе с агрессором. Такого же мнения придерживается президент Польши Анджей Дуды.
По словам заместителя командира Третьей штурмовой бригады Максима Жорина, эта информация должна была оставаться неразглашенной, чтобы не дать врагу возможности подготовиться.
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