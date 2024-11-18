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Як дозвіл США на удари по Росії змінить хід війни в Україні

18 листопада 2024 16:52
Євгенія Брюховецька - редактор
Як дозвіл США на далекобійні удари ЗСУ по Росії вплине на перебіг подій на фронті
Ракети ATACMS. Ілюстративне фото: пресслужба Пентагону
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден дозволив Україні використовувати далекобійні ракети ATACMS по території Росії. Таке рішення може кардинально змінити ситуацію на фронті.

Про це повідомив колишній командувач ракетних військ й артилерії Сухопутних військ ЗС Польщі Ярослав Крашевський в коментарі Укрінформу.

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"Нарешті це рішення прийнято: краще пізно, ніж ніколи. А це означає, що зараз росіянам потрібно буде перегруповуватися, тому що українці зможуть вражати ключові цілі ракетами ATACMS за 200 км від лінії зіткнення", — сказав він.

Крашевський уточнив, що йдеться про командні пункти, аеродроми, бази, склади з боєприпасами, пальним, матеріально-технічними засобами та вузли зв'язку. Таким чином перед "зимовою паузою" на фронті складеться зовсім інша ситуація.

На його думку, застосування далекобійних ракет змусить росіян "зробити кроки, які сповільнять наступальні дії". По-перше, вдасться уразити цілі вглиб Росії, а по-друге — їхні літаки злітатимуть з дальніх аеродромів, що збільшить витрати пального. Водночас українці матимуть більше часу на підготовку систем ППО.

"Сам факт того, що літаки використовуватимуть більше пального, означатиме, що вони зможуть брати менше ракет, прикріплених під крилами", — зазначив польський генерал.

Попри це, ключовим питанням залишається кількість таких ракет на озброєнні в України, оскільки новообраний президент США Дональд Трамп може скасувати це рішення.

"У такому випадку це послабило б позицію США, а також значно погіршило б ситуацію України на фронті",  — додав Крашевський.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа назвав рішення США про дозвіл ЗСУ на використання далекобійної зброї вирішальним моментом у боротьбі з агресором. Такої ж думки дотримується президент Польщі Анджей Дуда.

А за словами заступника командира Третьої штурмової бригади Максима Жоріна, ця інформація мала залишатися нерозголошеною, щоб не дати ворогу можливості підготуватися.

Польща США ЗСУ ракети війна в Україні фронт далекобійна зброя

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