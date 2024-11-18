Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Екскомандир Азову відреагував на дозвіл Заходу бити по Росії arrow

Екскомандир Азову відреагував на дозвіл Заходу бити по Росії

18 листопада 2024 09:23
Карина Приходько - Редактор
Далекобійні удари по Росії — реакція Жоріна
Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin
Карина Приходько - Редактор

Захід дозволив Україні бити далекобійною зброєю по території Росії. Однак це мало залишатися нерозголошеним, щоб не дати ворогу можливості підготуватися.

Про це сказав заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін в Telegram.

Читайте також:

Реакція Жоріна на дозвіл бити по Росії

"Одна з причин успіху будь-якої військової операції — неочікуваність для ворога. Що у нашій війні ніби принципово всі ігнорують. Рішення про дозвіл Україні бити по території РФ західною зброєю мало бути сюрпризом для противника", — наголосив Жорін. 

За його словами, ми звично обговорюємо важливі військові питання, які розголошувати не можна — чи то контрнаступ, чи інші нюанси. На думку військового, саме завдяки цьому у ворога завжди є можливість підготуватися до всіх сценаріїв.  

"Але добре, що взагалі дозволили. Погано, що пізно і з обмеженнями. Ще гірше, що всім анонсували", — сказав заступник командира 3-ї ОШБр. 

далекобійні удари по Росії
Скриншот допису Максима Жорін

Що передувало

Нагадаємо, 17 листопада президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території Росії. 

Таке ж рішення ухвалили Велика Британія та Франція. Вони також дали "зелене світло" для ударів по території ворога ракетами SCALP/Storm Shadow. 

Раніше Президент України Володимир Зеленський пояснював, що заборона на далекобійні атаки по Росії загрожує життю десятків тисяч українців, оскільки окупанти можуть атакувати міста.

Незадовго він заявив, що дозвіл на використання ATACMS вже втратив свою актуальність через зміну тактики Росії. 

США війна в Україні Росія ракетний удар Максим Жорін далекобійна зброя

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:22 Спадщина для дітей — чи можуть неповнолітні отримати майно

10:21 В Одесі заплатять мільйон за підрізку дерев

10:03 Чому під час тривог не відкривають наземні станції метро

09:58 У Києві суд випустив з СІЗО підприємця, який співпрацював з РФ

09:56 Баталії при розлученні — хто повинен виплачувати кредити і борги

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

09:51 Відключення світла в Одесі — графіки на понеділок

Новина з фото

09:39 Врятують у блекаут — 5 корисних пристроїв на час відключень

09:38 Садовий вручив подяки військовим лікарям зі США

09:35 Як оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни — правила

09:30 "Гаряча лінія" ТЦК — чому скарги не допомагають

10:22 Спадщина для дітей — чи можуть неповнолітні отримати майно

10:21 В Одесі заплатять мільйон за підрізку дерев

10:03 Чому під час тривог не відкривають наземні станції метро

09:58 У Києві суд випустив з СІЗО підприємця, який співпрацював з РФ

09:56 Баталії при розлученні — хто повинен виплачувати кредити і борги

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

09:51 Відключення світла в Одесі — графіки на понеділок

Новина з фото

09:39 Врятують у блекаут — 5 корисних пристроїв на час відключень

09:38 Садовий вручив подяки військовим лікарям зі США

09:35 Як оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни — правила

09:30 "Гаряча лінія" ТЦК — чому скарги не допомагають

22:13 Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE

15 листопада 2024
Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

Text

08:10 Кухарчук прокоментував вплив дозволу Україні бити по РФ

Text

08:00 Дозвіл Україні бити по РФ та цілі ATACMS — ефір Ранок.LIVE

17 листопада 2024
Text

14:50 Уламки "Циркона" впали на будинок у Києві — які наслідки

16 листопада 2024
Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей