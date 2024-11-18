Далекобійні удари по Росії — реакція Жоріна

Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Захід дозволив Україні бити далекобійною зброєю по території Росії. Однак це мало залишатися нерозголошеним, щоб не дати ворогу можливості підготуватися.

Про це сказав заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін в Telegram.

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Реакція Жоріна на дозвіл бити по Росії

"Одна з причин успіху будь-якої військової операції — неочікуваність для ворога. Що у нашій війні ніби принципово всі ігнорують. Рішення про дозвіл Україні бити по території РФ західною зброєю мало бути сюрпризом для противника", — наголосив Жорін.

За його словами, ми звично обговорюємо важливі військові питання, які розголошувати не можна — чи то контрнаступ, чи інші нюанси. На думку військового, саме завдяки цьому у ворога завжди є можливість підготуватися до всіх сценаріїв.

"Але добре, що взагалі дозволили. Погано, що пізно і з обмеженнями. Ще гірше, що всім анонсували", — сказав заступник командира 3-ї ОШБр.

Скриншот допису Максима Жорін

Що передувало

Нагадаємо, 17 листопада президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території Росії.

Таке ж рішення ухвалили Велика Британія та Франція. Вони також дали "зелене світло" для ударів по території ворога ракетами SCALP/Storm Shadow.

Раніше Президент України Володимир Зеленський пояснював, що заборона на далекобійні атаки по Росії загрожує життю десятків тисяч українців, оскільки окупанти можуть атакувати міста.

Незадовго він заявив, що дозвіл на використання ATACMS вже втратив свою актуальність через зміну тактики Росії.