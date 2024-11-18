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Экс-командир Азову отреагировал на разрешение Запада бить по РФ

18 ноября 2024 09:23
Карина Приходько - Редактор
Дальнобойные удары по России — реакция Жорина
Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin
Карина Приходько - Редактор

Запад позволил Украине бить дальнобойным оружием по территории России. Однако это должно оставаться неразглашенным, чтобы не дать врагу возможности подготовиться.

Об этом сказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в Telegram.

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Реакция Жорина на разрешение бить по России

"Одна из причин успеха любой военной операции — неожиданность для врага. Что в нашей войне вроде бы принципиально все игнорируют. Решение о разрешении Украины бить по территории РФ западным оружием должно быть сюрпризом для противника", — подчеркнул Жорин.

По его словам, мы привычно обсуждаем важные военные вопросы, которые разглашать нельзя — будь то контрнаступление или другие нюансы. По мнению военного, именно благодаря этому у врага всегда есть возможность подготовиться ко всем сценариям.

"Но хорошо, что вообще разрешили. Плохо, что поздно и с ограничениями. Еще хуже, что всем анонсировали", — сказал заместитель командира 3-й ОШБр.

дальнобойные удары по России
Скриншот сообщения Максима Жорин

Что предшествовало

Напомним, 17 ноября президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории России.

Такое же решение было принято Великобританией и Францией. Они также дали "зеленый свет" для ударов по территории врага ракетами SCALP/Storm Shadow.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объяснял, что запрет на дальнобойные атаки по России угрожает жизни десятков тысяч украинцев, поскольку оккупанты могут атаковать города.

Незадолго он заявил, что разрешение на использование ATACMS уже утратило свою актуальность из-за смены тактики России.

США война в Украине Россия ракетный удар Максим Жорин дальнобойное оружие

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