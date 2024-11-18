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Дуда висловився стосовно дозволу США на далекобійні удари

18 листопада 2024 14:59
Євгенія Брюховецька - редактор
Дуда назвав вирішальним дозвіл на далекобійні удари ЗСУ
Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: REUTERS
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент США Джо Байден дозволив Збройним Силам України бити далекобійними ракетами ATACMS. На думку президента Польщі Анджея Дуди, це рішення може стати вирішальним у війні.

Про це пише Reuters у понеділок, 18 листопада.

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"Це рішення було дуже необхідним... Росія бачить, що Україна має сильну підтримку і що позиція Заходу непохитна і рішуча. Це дуже важливий, потенційно вирішальний момент у цій війні", — сказав Дуда.

Польський лідер також розкритикував Німеччину за те, що країна не погоджуватиме свою політику з політикою США та засудив телефонну розмову канцлера Олафа Шольца з президентом Росії Володимиром Путіним.

Він припустив, що таким чином Німеччина шукає можливість щодо досягнення угоди про повернення до енергетичних контрактів з Росією. Дуда назвав це помилкою на міжнародному політичному фронті.

"Росія жорстоко атакує Україну, а один із лідерів вільного світу, один із лідерів Заходу, велика європейська країна, найсильніша економіка Європи, веде переговори з агресором", — зазначив він.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа назвав рішення США про дозвіл ЗСУ на використання далекобійної зброї вирішальним моментом у боротьбі з агресором.

А син новообраного президента США Дональд Трамп-молодший вважає, що такі дії можуть спровокувати Третю світову війну.

Крім того, на думку заступника командира Третьої штурмової бригади Максима Жоріна, ця інформація мала залишатися нерозголошеною, щоб не дати ворогу можливості підготуватися.

Польща США Анджей Дуда війна в Україні фронт далекобійна зброя

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