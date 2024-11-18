Дуда назвал решающим разрешение на дальнобойные удары ВСУ

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден разрешил Вооруженным Силам Украины бить дальнобойными ракетами ATACMS. По мнению президента Польши Анджея Дуды, это решение может стать решающим в войне.

Об этом пишет Reuters в понедельник, 18 ноября.

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"Это решение было очень необходимым... Россия видит, что Украина имеет сильную поддержку и что позиция Запада непреклонна и решительна. Это очень важный, потенциально решающий момент в этой войне", — сказал Дуда.

Польский лидер также раскритиковал Германию за то, что страна не согласует свою политику с политикой США и осудил телефонный разговор канцлера Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным.

Он предположил, что таким образом Германия ищет возможность достижения соглашения о возвращении к энергетическим контрактам с Россией. Дуда назвал это ошибкой на международном политическом фронте.

"Россия жестоко атакует Украину, а один из лидеров свободного мира, один из лидеров Запада, большая европейская страна, сильнейшая экономика Европы, ведет переговоры с агрессором", — отметил он.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа назвал решение США о разрешении ВСУ на использование дальнобойного оружия решающим моментом в борьбе с агрессором.

А сын новоизбранного президента США Дональд Трамп-младший считает, что подобные действия могут спровоцировать Третью мировую войну.

Кроме того, по мнению заместителя командира Третьей штурмовой бригады Максима Жорина, эта информация должна оставаться неразглашенной, чтобы не дать врагу возможности подготовиться.