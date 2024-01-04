Как будет работать "электронный призыв" — Безуглая рассказала подробности законопроекта

Призывники на плацу. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Заместитель председателя комитета ВР по вопросам национальной безопасности, нардеп фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что в парламенте готовят ко второму чтению законопроект №10062 о Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Он также будет содержать информацию об электронных повестках.

Подробности она обнародовала на своей странице в Facebook.

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По словам политика, нардепы хотят расширить перечень персональных и служебных данных призывников, военнообязанных и резервистов, тем самым улучшить межведомственное взаимодействие, в том числе информационное.

Итак, какие персональные данные нардепы планируют передать ТЦК СП :

фамилию, имя, отчество;

дата и место рождения;

пол;

место жительства и место пребывания ;

; номера средств связи и адреса электронной почты;

сведения о родителях (усыновителях), опекунах, попечителях и других представителях (фамилия, имя, отчество, дата рождения);

(усыновителях), опекунах, попечителях и других представителях (фамилия, имя, отчество, дата рождения); сведения о семейном положении лица и членов его семьи (фамилия, имя, отчество, а также детей);

(фамилия, имя, отчество, а также детей); реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия);

сведения о гражданстве;

сведения о документах, подтверждающих смерть лица или признание лица умершим или безвестно отсутствующим;

сведения о признании лица недееспособным (возобновление дееспособности);

сведения о занятости (код предприятия, место работы, должность);

(код предприятия, место работы, должность); регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

оцифрованный образ лица ;

; сведения о дате и цели выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины;

сведения об образовании и специальности ;

; сведения о состоянии здоровья (в том числе об установлении, изменении группы инвалидности), собираемые с целью определения пригодности для выполнения воинского долга;

сведения о привлечении к уголовной ответственности (уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления);

дата и номер, краткое содержание протокола и/или постановления по лицу по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях;

по лицу по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях; сведения о рассмотрении судом уголовного дела, вступивший в силу приговор;

сведения о наличии (отсутствии) судимости;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

сведения о статусе ветерана войны;

сведения по владению иностранными языками;

сведения о разрешительных документах на право владения и пользования оружием ;

; сведения о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации;

сведения о документах, дающих право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину;

сведения о документах, оформленных для выезда за границу на постоянное проживание, или оставление на постоянное проживание за границей, или возвращение в Украину;

сведения об удостоверении водителя на право управления транспортным средством ;

; сведения об удостоверении тракториста-машиниста на право управления тракторами, в частности, самодельными, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами;

сведения о судовых документах, международных удостоверениях на право управления прогулочным судном и удостоверений судоводителя малого судна или водного мотоцикла, а также документов, предоставляющих право управления прогулочным судном, малым судном, водным мотоциклом, сведения об удостоверении члена палубной команды судна внутреннего плавания или другого выданного документа, подтверждающего квалификацию члена палубной команды судна внутреннего плавания;

сведения о свидетельствах пилотов для некоммерческой и коммерческой деятельности;

сведения о решениях, подлежащих принудительному исполнению — исполнительные документы;

сведения о лицах, пропавших без вести.

Как будет работать электронный призыв

В электронной повестке о вызове в ТЦК СП должны быть указаны:

фамилия, имя отчество и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;

наименование ТЦК СП, издавшего повестку;

цель вызова в ТЦК СП;

указание места, дня и времени явки по вызову;

подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

При игнорировании электронной повестки планируют применять следующие санкции:

запрет выезда за границу;

запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничение на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения;

ограничение права на пользование и распоряжение денежными средствами и другими ценностями (т.е. будут блокироваться расходные операции по счетам в банках);

отказа в заключении кредитного договора, договора ссуды;

приостановка получения льгот и услуг от государства.

Напомним, что ранее Марьяна Безуглая рассказала детали о получении статуса участника боевых действий. Этот вопрос входит в законопроект, который уже готовится для второго чтения в парламенте.

Перед этим политик призвала участников студии "Квартала 95" не подставлять своими неоднозначными действиями Президента Украины Владимира Зеленского. Также она предложила части творческого коллектива пойти в ряды Вооруженных сил Украины.