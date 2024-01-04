Як буде працювати "електронний призов" — Безугла розповіла подробиці законопроєкту

Призовники на плацу. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Заступниця голови комітету ВР з питань національної безпеки, нардепка фракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що в парламенті готують до другого читання законопроєкт №10062 про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Він також міститиме інформацію про електронні повістки.

Подробиці вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

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За словами політикині, нардепи хочуть розширити перелік персональних та службових даних призовників, військовозобов’язаних і резервістів, тим самим покращити міжвідомчу взаємодію, в тому числі інформаційну.

Тож, які персональні дані нардепи планують передати ТЦК СП:

прізвище, ім’я, по батькові;

дата й місце народження;

стать;

місце проживання та місце перебування ;

; номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти;

відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження);

(усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження); відомості про сімейний стан особи та членів її сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові, а також дітей);

(прізвище, ім’я, по батькові, а також дітей); реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, термін дії);

відомості про громадянство;

відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;

відомості щодо визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності);

відомості про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада);

(код підприємства, місце роботи, посада); реєстраційний номер облікової картки платника податків;

оцифрований образ обличчя особи ;

; відомості про дату та мету виїзду за межі України й дату повернення на територію України;

відомості про освіту та спеціальність ;

; відомості про стан здоров’я (зокрема про встановлення, зміну групи інвалідності), що збираються з метою визначення придатності для виконання військового обов’язку;

відомості про притягнення до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення);

дата й номер, короткий зміст протоколу та/або постанови щодо особи у справі про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

щодо особи у справі про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення; відомості про розгляд судом кримінальної справи, вирок, що набрав чинності;

відомості про наявність (відсутність) судимості;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

відомості про статус ветерана війни;

відомості по володіння іноземними мовами;

відомості про дозвільні документи на право володіння і користування зброєю ;

; відомості про проходження освітніх курсів і курсів підвищення кваліфікації;

відомості про документи, що дають право громадянинові України на виїзд з України і в’їзд до України;

відомості про документи, оформлені для виїзду за кордон на постійне проживання, або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення до України;

відомості про посвідчення водія на право керування транспортним засобом ;

; відомості про посвідчення тракториста-машиніста на право керування тракторами, зокрема саморобними, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними й дорожньо-будівельними машинами;

відомості про суднові документи, міжнародні посвідчення на право управління прогулянковим судном та посвідчень судноводія малого судна або водного мотоцикла, а також документів, що надають право управління прогулянковим судном, малим судном, водним мотоциклом, відомості про посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання або іншого раніше виданого документа, що підтверджує кваліфікацію члена палубної команди судна внутрішнього плавання;

відомості про свідоцтва пілотів для некомерційної та комерційної діяльності;

відомості про рішення, що підлягають примусовому виконанню — виконавчі документи;

відомості про осіб, зниклих безвісти.

Як працюватиме електронний призов

В електронній повістці про виклик до ТЦК СП має бути вказано:

прізвище, ім’я по батькові та дата народження громадянина, якому адресована повістка;

найменування ТЦК СП, що видав повістку;

мета виклику до ТЦК СП;

зазначення місця, дня і часу явки за викликом;

підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення про наслідки неявки та про обов’язок повідомити про причини неявки.

За ігнорування електронної повістки планують застосовувати наступні санкції:

заборони виїзду за кордон;

заборони на проведення операцій з рухомим і нерухомим майном;

обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

обмеження права на користування і розпорядження коштами та іншими цінностями (тобто блокуватимуться видаткові операції по рахунках у банках);

відмови в укладанні кредитного договору, договору позики;

призупинення отримання пільг і послуг від держави.

Нагадаємо, що раніше Мар'яна Безугла розповіла деталі щодо отримання статусу учасника бойових дій. Це питання входить до законопроєкту, який вже готують для другого читання у парламенті.

Перед цим політикиня закликала учасників студії "Кварталу 95" не підставляти своїми неоднозначними діями Президента України Володимира Зеленського. Також вона запропонувала частині творчого колективу піти до лав Збройних сил України.