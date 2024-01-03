Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Новий закон про мобілізацію — Безугла розповіла про зміни у військових реєстрах arrow

Новий закон про мобілізацію — Безугла розповіла про зміни у військових реєстрах

3 січня 2024 23:43
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Новий закон про мобілізацію — Безугла розповіла про зміни у військових реєстрах
Депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла. Фото: Facebook Безуглої
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Мобілізація триває. Відтак в Україні готують новий законопроєкт щодо військової служби. У ньому, зокрема, розширять відомості у реєстрі військовозобов'язаних. Це передбачено у проєкті закону під номером 10062.

Про відповідні зміни повідомила на своїй Facebook-сторінці заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

Читайте також:

Раніше закон ухвалили у першому читанні в листопаді 2023 року, тепер до другого читання у проєкті пропишуть створення електронного кабінету підприємства (для ведення персонально-первинного та персонального обліку), а також створення електронного кабінету Центру надання адмінпослуг.

Крім того, реєстр очікує:

  • удосконалення міжвідомчої взаємодії (в т.ч. інформаційної);
  • лектронний кабінет призовника (сертифікат захисника та послуги);
  • електронний кабінет підприємства (ведення персонально-первинного та персонального обліку);
  • електронний кабінет ЦНАП (надання адмін. послуг).

"Законопроект передбачає також створення єдиного обов'язкового державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Цей реєстр акумулюватиме та оброблятиме дані для військового обліку громадян", — додала Безугла.

Зміни щодо статусу учасника бойових дій (УБД)

  •  електронна взаємодія між реєстрами;
  •  електронна заява для отримання статусу УБД (статусу особи з інвалідністю, статусу члена сімʼї загиблого Захисника);
  • автоматичне надання статусу УБД під час дії воєнного стану (відомості із бойового наказу вносяться уповноваженою особою в/ч);
  • витяг із реєстру про участь у бойових діях.

Зміни щодо реєстру військовослужбовців

 

  • матриця функціонування реєстру військовослужбовців;
  • облік військовослужбовців;
  • обмін даними між реєстрами;
  • створення Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері нацбезпеки (захист здійснює МОУ).

Крім того, зміни очікуються в законі про оборону України (особливості захисту інформації в ІКС МОУ визначає МОУ).

"Аналогічні зміни в Закон про захист інформамції в ІКС та Закон про основні засади забезпечення кібербезпеки в Україні", — написала Безугла.

Хмарні послуги:

  • обробка інформації, що становить ДТ, в ІКС МОУ може здійснюватися за кордоном (країни НАТО)
  • на підставі рішення Міністра оборони.

Нагадаємо, одіозна депутатка Мар'яна Безугла закликала учасників "Кварталу 95" не підставляти своїми неоднозначними діями Президента України Володимира Зеленського. Також вона запропонувала частині творчого колективу піти до лав Збройних сил України. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі