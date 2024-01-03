Новий закон про мобілізацію — Безугла розповіла про зміни у військових реєстрах

Депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла. Фото: Facebook Безуглої

Мобілізація триває. Відтак в Україні готують новий законопроєкт щодо військової служби. У ньому, зокрема, розширять відомості у реєстрі військовозобов'язаних. Це передбачено у проєкті закону під номером 10062.

Про відповідні зміни повідомила на своїй Facebook-сторінці заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

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Раніше закон ухвалили у першому читанні в листопаді 2023 року, тепер до другого читання у проєкті пропишуть створення електронного кабінету підприємства (для ведення персонально-первинного та персонального обліку), а також створення електронного кабінету Центру надання адмінпослуг.

Крім того, реєстр очікує:

удосконалення міжвідомчої взаємодії (в т.ч. інформаційної);

лектронний кабінет призовника (сертифікат захисника та послуги);

електронний кабінет підприємства (ведення персонально-первинного та персонального обліку);

електронний кабінет ЦНАП (надання адмін. послуг).

"Законопроект передбачає також створення єдиного обов'язкового державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Цей реєстр акумулюватиме та оброблятиме дані для військового обліку громадян", — додала Безугла.

Зміни щодо статусу учасника бойових дій (УБД)

електронна взаємодія між реєстрами;

електронна заява для отримання статусу УБД (статусу особи з інвалідністю, статусу члена сімʼї загиблого Захисника);

автоматичне надання статусу УБД під час дії воєнного стану (відомості із бойового наказу вносяться уповноваженою особою в/ч);

витяг із реєстру про участь у бойових діях.

Зміни щодо реєстру військовослужбовців

матриця функціонування реєстру військовослужбовців;

облік військовослужбовців;

обмін даними між реєстрами;

створення Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері нацбезпеки (захист здійснює МОУ).

Крім того, зміни очікуються в законі про оборону України (особливості захисту інформації в ІКС МОУ визначає МОУ).

"Аналогічні зміни в Закон про захист інформамції в ІКС та Закон про основні засади забезпечення кібербезпеки в Україні", — написала Безугла.

Хмарні послуги:

обробка інформації, що становить ДТ, в ІКС МОУ може здійснюватися за кордоном (країни НАТО)

на підставі рішення Міністра оборони.

Нагадаємо, одіозна депутатка Мар'яна Безугла закликала учасників "Кварталу 95" не підставляти своїми неоднозначними діями Президента України Володимира Зеленського. Також вона запропонувала частині творчого колективу піти до лав Збройних сил України.