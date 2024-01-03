Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Новый закон о мобилизации — Безуглая рассказала об изменениях в военных реестрах arrow

Новый закон о мобилизации — Безуглая рассказала об изменениях в военных реестрах

3 января 2024 23:43
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Новый закон о мобилизации — Безуглая рассказала об изменениях в военных реестрах
Депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. Фото: Facebook Безуглой
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Мобилизация продолжается. Следовательно, в Украине готовят новый законопроект по военной службе. В нем, в частности, расширят сведения в реестре военнообязанных. Это предусмотрено проектом закона под номером 10062.

О соответствующих изменениях сообщила на своей Facebook-странице заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

Читайте также:

Ранее закон был принят в первом чтении в ноябре 2023 года, теперь до второго чтения в проекте пропишут создание электронного кабинета предприятия (для ведения персонально-первичного и персонального учета), а также создание электронного кабинета Центра предоставления админуслуг.

Кроме того, реестр ожидает:

  • усовершенствование межведомственного взаимодействия (в т.ч. информационного);
  • электронный кабинет призывника (сертификат защитника и услуги);
  • электронный кабинет предприятия (ведение персонально-первичного и персонального учета);
  • электронный кабинет ЦНАП (предоставление админуслуг).

"Законопроект предусматривает также создание единого обязательного государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Этот реестр будет аккумулировать и обрабатывать данные для военного учета граждан", — добавила Безуглая.

Изменения статуса участника боевых действий (УБД)

  • электронное взаимодействие между реестрами;
  • электронное заявление для получения статуса УБД (статуса лица с инвалидностью, статуса члена семьи погибшего Защитника);
  • автоматическое предоставление статуса УБД во время действия военного положения (сведения по боевому приказу вносятся уполномоченным лицом в/ч);
  • выписка из реестра об участии в боевых действиях.

Изменения по реестру военнослужащих

  • матрица функционирования реестра военнослужащих;
  • учет военнослужащих;
  • обмен данными между реестрами;
  • создание Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере нацбезопасности (защита МОУ).

Кроме того, изменения ожидаются в законе об обороне Украины (особенности защиты информации в ИКС МОУ определяет МОУ).

"Аналогичные изменения в Закон о защите информации в ИКС и Закон об основных основах обеспечения кибербезопасности в Украине", — написала Безуглая.

Облачные услуги:

  • обработка информации, составляющей ЗН, в ИКС МОУ может осуществляться за рубежом (страны НАТО)
  • из решения министра обороны.

Напомним, одиозная депутат Марьяна Безуглая призвала участников "Квартала 95" не подставлять своими неоднозначными действиями Президента Украины Владимира Зеленского. Также она предложила части творческого коллектива пойти в ряды Вооруженных сил Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме