Новый закон о мобилизации — Безуглая рассказала об изменениях в военных реестрах

Депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. Фото: Facebook Безуглой

Мобилизация продолжается. Следовательно, в Украине готовят новый законопроект по военной службе. В нем, в частности, расширят сведения в реестре военнообязанных. Это предусмотрено проектом закона под номером 10062.

О соответствующих изменениях сообщила на своей Facebook-странице заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

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Ранее закон был принят в первом чтении в ноябре 2023 года, теперь до второго чтения в проекте пропишут создание электронного кабинета предприятия (для ведения персонально-первичного и персонального учета), а также создание электронного кабинета Центра предоставления админуслуг.

Кроме того, реестр ожидает:

усовершенствование межведомственного взаимодействия (в т.ч. информационного);

электронный кабинет призывника (сертификат защитника и услуги);

электронный кабинет предприятия (ведение персонально-первичного и персонального учета);

электронный кабинет ЦНАП (предоставление админуслуг).

"Законопроект предусматривает также создание единого обязательного государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Этот реестр будет аккумулировать и обрабатывать данные для военного учета граждан", — добавила Безуглая.

Изменения статуса участника боевых действий (УБД)

электронное взаимодействие между реестрами;

электронное заявление для получения статуса УБД (статуса лица с инвалидностью, статуса члена семьи погибшего Защитника);

автоматическое предоставление статуса УБД во время действия военного положения (сведения по боевому приказу вносятся уполномоченным лицом в/ч);

выписка из реестра об участии в боевых действиях.

Изменения по реестру военнослужащих

матрица функционирования реестра военнослужащих;

учет военнослужащих;

обмен данными между реестрами;

создание Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере нацбезопасности (защита МОУ).

Кроме того, изменения ожидаются в законе об обороне Украины (особенности защиты информации в ИКС МОУ определяет МОУ).

"Аналогичные изменения в Закон о защите информации в ИКС и Закон об основных основах обеспечения кибербезопасности в Украине", — написала Безуглая.

Облачные услуги:

обработка информации, составляющей ЗН, в ИКС МОУ может осуществляться за рубежом (страны НАТО)

из решения министра обороны.

Напомним, одиозная депутат Марьяна Безуглая призвала участников "Квартала 95" не подставлять своими неоднозначными действиями Президента Украины Владимира Зеленского. Также она предложила части творческого коллектива пойти в ряды Вооруженных сил Украины.