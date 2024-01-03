Новый закон о мобилизации — Безуглая рассказала об изменениях в военных реестрах
Мобилизация продолжается. Следовательно, в Украине готовят новый законопроект по военной службе. В нем, в частности, расширят сведения в реестре военнообязанных. Это предусмотрено проектом закона под номером 10062.
О соответствующих изменениях сообщила на своей Facebook-странице заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.
Ранее закон был принят в первом чтении в ноябре 2023 года, теперь до второго чтения в проекте пропишут создание электронного кабинета предприятия (для ведения персонально-первичного и персонального учета), а также создание электронного кабинета Центра предоставления админуслуг.
Кроме того, реестр ожидает:
- усовершенствование межведомственного взаимодействия (в т.ч. информационного);
- электронный кабинет призывника (сертификат защитника и услуги);
- электронный кабинет предприятия (ведение персонально-первичного и персонального учета);
- электронный кабинет ЦНАП (предоставление админуслуг).
"Законопроект предусматривает также создание единого обязательного государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Этот реестр будет аккумулировать и обрабатывать данные для военного учета граждан", — добавила Безуглая.
Изменения статуса участника боевых действий (УБД)
- электронное взаимодействие между реестрами;
- электронное заявление для получения статуса УБД (статуса лица с инвалидностью, статуса члена семьи погибшего Защитника);
- автоматическое предоставление статуса УБД во время действия военного положения (сведения по боевому приказу вносятся уполномоченным лицом в/ч);
- выписка из реестра об участии в боевых действиях.
Изменения по реестру военнослужащих
- матрица функционирования реестра военнослужащих;
- учет военнослужащих;
- обмен данными между реестрами;
- создание Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере нацбезопасности (защита МОУ).
Кроме того, изменения ожидаются в законе об обороне Украины (особенности защиты информации в ИКС МОУ определяет МОУ).
"Аналогичные изменения в Закон о защите информации в ИКС и Закон об основных основах обеспечения кибербезопасности в Украине", — написала Безуглая.
Облачные услуги:
- обработка информации, составляющей ЗН, в ИКС МОУ может осуществляться за рубежом (страны НАТО)
- из решения министра обороны.
Напомним, одиозная депутат Марьяна Безуглая призвала участников "Квартала 95" не подставлять своими неоднозначными действиями Президента Украины Владимира Зеленского. Также она предложила части творческого коллектива пойти в ряды Вооруженных сил Украины.
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