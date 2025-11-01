ГУР атаковало нефтепродуктопровод "Кольцевой" в РФ - что известно

Взрыв в результате атаки. Фото: кадр из видео

В Московской области прогремели взрывы в результате спецоперации ГУР Украины. Силы обороны одновременно вывели из строя три нитки стратегического военного топливного трубопровода, который обеспечивал российскую армию топливом.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки в субботу, 1 ноября.

ГУР нанесло серьезный удар по логистике армии РФ

31 октября в Раменском районе Московской области был взорван ключевой для российских военных магистральный нефтепродуктопровод "Кольцевой", который транспортировал топливо в воинские части российской армии, ведущей захватническую войну против Украины.

Объект имел три отдельные нити, по которым поставляли бензин, дизельное топливо и авиационный керосин. Все три линии были одновременно уничтожены, несмотря на наличие антидронных средств и охраны. Взрыв вызвал вывод трубопровода из строя и потребность срочных ремонтных работ, к которым РФ уже привлекла спецслужбы и аварийные бригады.

Нефтепродуктопровод "Кольцевой" — один из важных логистических объектов российского военно-топливного обеспечения. Его длина составляла около 400 км, а годовая пропускная способность — до 3 млн тонн авиатоплива, 2,8 млн тонн дизеля и 1,6 млн тонн бензина. Топливо поступало с нефтеперерабатывающих заводов в Рязани, Нижнем Новгороде и Москве.

В ГУР отметили, что этот удар является очередным элементом стратегии "военных санкций" против РФ. Начальник ГУР Кирилл Буданов ранее отмечал, что украинские операции на территории агрессора наносят ему больший ущерб, чем международные санкции.

"На самом деле, наши удары дали больше влияния, чем действие санкций. Это просто такая математическая правда. Мы нанесли прямым действием гораздо больший ущерб для РФ, чем любые экономические рычаги влияния на них, которые были введены до этого времени", — заявил он.

