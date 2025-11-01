ГУР атакувало нафтопродуктопровід "Кольцевой" у РФ — що відомо

Вибух внаслідок атаки. Фото: кадр з відео

У Московській області пролунали вибухи внаслідок спецоперації ГУР України. Сили оборони одночасно вивели з ладу три нитки стратегічного військового паливного трубопроводу, що забезпечував російську армію пальним.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки у суботу, 1 листопада.

ГУР завдало серйозний удар по логістиці армії РФ

Із 1 жовтня у Раменському районі Московської області було підірвано ключовий для російських військових магістральний нафтопродуктопровід "Кольцевой", який транспортував пальне до військових частин російської армії, що веде загарбницьку війну проти України.

Об'єкт мав три окремі нитки, по яких постачали бензин, дизельне пальне та авіаційний керосин. Усі три лінії були одночасно знищені, попри наявність антидронових засобів та охорони. Вибух спричинив виведення трубопроводу з ладу та потребу термінових ремонтних робіт, до яких РФ вже залучила спецслужби та аварійні бригади.

Нафтопродуктопровід "Кольцевой" — один із важливих логістичних об'єктів російського військово-паливного забезпечення. Його довжина становила близько 400 км, а річна пропускна здатність — до 3 млн тонн авіапального, 2,8 млн тонн дизелю та 1,6 млн тонн бензину. Пальне надходило з нафтопереробних заводів у Рязані, Нижньому Новгороді та Москві.

У ГУР наголосили, що цей удар є черговим елементом стратегії "військових санкцій" проти РФ. Начальник ГУР Кирило Буданов раніше зазначав, що українські операції на території агресора завдають йому більших збитків, ніж міжнародні санкції.

"Насправді, наші удари дали більше впливу, ніж дія санкцій. Це просто така математична правда. Ми завдали прямою дією набагато більших збитків для РФ, ніж будь-які економічні важелі впливу на них, які були введені до цього часу", — заявив він.

Нагадаємо, стало відомо, що підрив дамби Бєлгородського водосховища серйозно вплинув на наступ армії РФ у Харківській області.

А також ми повідомляли, що в ніч проти 1 листопада російські міста атакували безпілотники. Через "надзвичайну ситуацію" у п'яти містах було зачинено аеропорти.