ГУР заблокировало ключевую логистическую артерию в России — видео

ГУР заблокировало ключевую логистическую артерию в России — видео

Дата публикации 14 ноября 2025 17:39
обновлено: 18:12
Взрыв на Транссибирской магистрали — ГУР заблокировало логистику РФ
Диверсия на Транссибирской магистрали. Фото: кадр из видео

Украинская разведка 13 ноября провела операцию в Хабаровском крае России, который заблокировал движение грузов по Транссибирской магистрали. Этот путь враг использует для поставки оружия из Северной Кореи.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины 14 ноября.

Операция ГУР в России

Операция ГУР в России

В разведке рассказали, что 13 ноября вблизи населенного пункта Сосновка в Хабаровском крае России прогремел мощный взрыв. В результате этого было заблокировано движение грузов по Транссибирской магистрали, которая является ключевой железнодорожной артерией РФ. Этот путь используется для поставки оружия и боеприпасов, в частности, с территории Северной Кореи.

Отмечается, что в результате успешной спецоперации под откос сошел грузовой поезд и повреждено железнодорожное полотно.

"Кремлевские спецслужбы в очередной раз демонстрируют свою неспособность обеспечить эффективный контроль даже над наиболее критическими для оккупантов инфраструктурными объектами. Работа по демонтажу логистических возможностей врага продолжается!" — отметили в ГУР.

Напомним, 14 ноября Силы обороны применили "длинные нептуны" по определенным целям в России. Это был ответ на ночную атаку по Украине.

Кроме того, 12 ноября ВСУ ударили по заводу РФ, который поставлял детали для дронов. Пострадала инфраструктура российского завода "Ставролен" в городе Буденновск.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
