Украина нанесла удар по России ракетами Нептун — Зеленский раскрыл детали

Украинский лидер Владимир Зеленский заслушал доклады главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского и командующего Воздушных сил Анатолий Кривоножко. Он рассказал об ответе России ракетами "Нептун".

Об этом глава государства сообщил в Telegram в пятницу, 14 ноября.

Зеленский рассказал, что этой ночью по российским целям сработали Patriot и еще некоторые системы, которые за эту ночь обезвредили 14 российских ракет. В частности, были сбиты две аэробаллистические и шесть баллистических российских ракет.

"И мы будем в дальнейшем укреплять этот компонент нашей ПВО — системами, способными сбивать баллистику", — отметил глава государства.

Кроме того, украинский лидер поручил дипломатам максимально информировать партнеров о российских атаках, характере этих атак, выбранных мишенях. По словам Зеленского, РФ продолжает террор против украинских городов. Ключевыми мишенями для оккупантов этой ночью были жилые районы в Киеве и энергетические объекты.

Ответ "Нептунами"

"Этой ночью наши воины успешно применили "длинные нептуны" по определенным целям на российской территории, и это наш вполне справедливый ответ на продолжающийся российский террор. Украинские ракеты фактически ежемесячно дают более ощутимые и точные результаты", — рассказал Зеленский.

Он поблагодарил каждого, кто работает на ракетную программу и дает Украине меткость, а также дальнобойность.

Напомним, Зеленский рассказал о последствиях российского обстрела Украины в ночь на 14 ноября.

Кроме того, глава государства провел телефонный разговор с лидером Финляндии Александром Стуббом относительно российской атаки.