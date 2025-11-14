Видео
Видео

Зеленский заслушал Сырского — Украина ответила РФ "Нептунами"

Зеленский заслушал Сырского — Украина ответила РФ "Нептунами"

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 10:51
обновлено: 11:08
Украина нанесла удар по России ракетами Нептун — Зеленский раскрыл детали
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский заслушал доклады главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского и командующего Воздушных сил Анатолий Кривоножко. Он рассказал об ответе России ракетами "Нептун".

Об этом глава государства сообщил в Telegram в пятницу, 14 ноября.

Читайте также:

Российский обстрел Украины 14 ноября

Зеленский рассказал, что этой ночью по российским целям сработали Patriot и еще некоторые системы, которые за эту ночь обезвредили 14 российских ракет. В частности, были сбиты две аэробаллистические и шесть баллистических российских ракет.

"И мы будем в дальнейшем укреплять этот компонент нашей ПВО — системами, способными сбивать баллистику", — отметил глава государства.

Кроме того, украинский лидер поручил дипломатам максимально информировать партнеров о российских атаках, характере этих атак, выбранных мишенях. По словам Зеленского, РФ продолжает террор против украинских городов. Ключевыми мишенями для оккупантов этой ночью были жилые районы в Киеве и энергетические объекты.

Ответ "Нептунами"

"Этой ночью наши воины успешно применили "длинные нептуны" по определенным целям на российской территории, и это наш вполне справедливый ответ на продолжающийся российский террор. Украинские ракеты фактически ежемесячно дают более ощутимые и точные результаты", — рассказал Зеленский.

Он поблагодарил каждого, кто работает на ракетную программу и дает Украине меткость, а также дальнобойность.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский рассказал о последствиях российского обстрела Украины в ночь на 14 ноября.

Кроме того, глава государства провел телефонный разговор с лидером Финляндии Александром Стуббом относительно российской атаки.

Владимир Зеленский война Украина обстрелы оккупанты Нептун
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
