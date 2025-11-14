Україна вдарила по Росії ракетами Нептун — Зеленський розкрив деталі

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського та командувача Повітряних сил Анатолій Кривоножко. Він розповів про відповідь Росії ракетами "Нептун".

Про це глава держави повідомив у Telegram у пʼятницю, 14 листопада.

Реклама

Читайте також:

Російський обстріл України 14 листопада

Зеленський розповів, що цієї ночі по російських цілях спрацювали Patriot та ще деякі системи, які за цю ніч знешкодили 14 російських ракет. Зокрема, були збиті дві аеробалістичні та шість балістичних російських ракет.

"І ми будемо надалі зміцнювати цей компонент нашої ППО — системами, що здатні збивати балістику", — зауважив глава держави.

Крім того, український лідер доручив дипломатам максимально інформувати партнерів про російські атаки, характер цих атак, вибрані мішені. За словами Зеленського, РФ продовжує терор проти українських міст. Ключовими мішенями для окупантів цієї ночі були житлові райони в Києві та енергетичні обʼєкти.

Відповідь "Нептунами"

"Цієї ночі наші воїни успішно застосували "довгі нептуни" по визначених цілях на російській території, і це наша цілком справедлива відповідь на триваючий російський терор. Українські ракети фактично щомісяця дають більш відчутні й точні результати", — розповів Зеленський.

Він подякував кожному, хто працює на ракетну програму та дає Україні влучність, а також далекобійність.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський розповів про наслідки російського обстрілу України у ніч проти 14 листопада.

Крім того, глава держави провів телефонну розмову з лідером Фінляндії Александром Стуббом щодо російської атаки.