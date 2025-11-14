Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Зеленський заслухав Сирського — Україна відповіла РФ "Нептунами"

Зеленський заслухав Сирського — Україна відповіла РФ "Нептунами"

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 10:51
Оновлено: 11:07
Україна вдарила по Росії ракетами Нептун — Зеленський розкрив деталі
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського та командувача Повітряних сил Анатолій Кривоножко. Він розповів про відповідь Росії ракетами "Нептун".

Про це глава держави повідомив у Telegram у пʼятницю, 14 листопада.

Реклама
Читайте також:

Російський обстріл України 14 листопада

Зеленський розповів, що цієї ночі по російських цілях спрацювали Patriot та ще деякі системи, які за цю ніч знешкодили 14 російських ракет. Зокрема, були збиті дві аеробалістичні та шість балістичних російських ракет. 

"І ми будемо надалі зміцнювати цей компонент нашої ППО — системами, що здатні збивати балістику", — зауважив глава держави.

Крім того, український лідер доручив дипломатам максимально інформувати партнерів про російські атаки, характер цих атак, вибрані мішені. За словами Зеленського, РФ продовжує терор проти українських міст. Ключовими мішенями для окупантів цієї ночі були житлові райони в Києві та енергетичні обʼєкти.

Відповідь "Нептунами"

"Цієї ночі наші воїни успішно застосували "довгі нептуни" по визначених цілях на російській території, і це наша цілком справедлива відповідь на триваючий російський терор. Українські ракети фактично щомісяця дають більш відчутні й точні результати", — розповів Зеленський.

Він подякував кожному, хто працює на ракетну програму та дає Україні влучність, а також далекобійність.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський розповів про наслідки російського обстрілу України у ніч проти 14 листопада.

Крім того, глава держави провів телефонну розмову з лідером Фінляндії Александром Стуббом щодо російської атаки.

Володимир Зеленський війна Україна обстріли окупанти Нептун
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації