Україна
ГУР заблокувало ключову логістичну артерію в Росії — відео

ГУР заблокувало ключову логістичну артерію в Росії — відео

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 17:39
Оновлено: 18:01
Вибух на Транссибірській магістралі — ГУР заблокувало логістику РФ
Диверсія на Транссибірській магістралі. Фото: кадр з відео

Українська розвідка 13 листопада провела операцію у Хабаровському краї Росії, який заблокував рух вантажів по Транссибірській магістралі. Цей шлях ворог використовує для постачання зброї з Північної Кореї.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України 14 листопада. 

Операція ГУР в Росії

Операція ГУР в Росії

У розвідці розповіли, що 13 листопада поблизу населеного пункту Сосновка у Хабаровському краї Росії пролунав потужний вибух. Внаслідок цього був заблокований рух вантажів по Транссибірській магістралі, яка є ключовою залізничною артерією РФ. Цей шлях використовується для постачання зброї та боєприпасів, зокрема з території Північної Кореї. 

Зазначається, що внаслідок успішної спецоперації під укіс зійшов вантажний потяг та пошкоджено залізничне полотно. 

"Кремлівські спецслужби вкотре демонструють свою нездатність забезпечити ефективний контроль навіть над найбільш критичними для окупантів інфраструктурними об’єктами. Робота з демонтажу логістичних спроможностей ворога триває!" — наголосили в ГУР. 

Нагадаємо, 14 листопада Сили оборони застосували "довгі нептуни" по визначених цілях в Росії. Це була відповідь на нічну атаку по Україні. 

Крім того, 12 листопада ЗСУ вдарили по заводу РФ, що постачав деталі для дронів. Постраждала інфраструктура російського заводу "Ставролєн" у місті Будьоновськ.

диверсія війна в Україні ГУР залізниця Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
