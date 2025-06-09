ГУР раскрыло конструкцию российского ударного дрона V2U с ИИ

Беспилотник V2U. Фото: росСМИ

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало технические детали ударного беспилотника V2U, работающего с использованием искусственного инетелкта. Этот дрон особенно активно используется армией РФ на Сумском направлении.

Информация опубликована в открытом разделе "Компоненты в оружии" на портале War&Sanctions.

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Ключевой особенностью беспилотника является его способность самостоятельно определять цели благодаря интегрированным алгоритмам искусственного интеллекта. Его вычислительная система построена на китайском мини-компьютере Leetop A203, в котором используется мощный модуль NVIDIA Jetson Orin американского происхождения.

Компоненты беспилотника. Фото: скриншот

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Интересно, что V2U оснащен только одним GPS-модулем, что, по мнению украинских специалистов, свидетельствует об отказе РФ от полноценной спутниковой навигации из-за эффективной работы украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Предположительно, вместо GPS дрон использует навигацию с помощью компьютерного зрения - то есть сравнивает изображение с камеры с предварительно загруженными фото местности.

Компоненты беспилотника и их происхождение. Фото: скриншот

Кроме того, беспилотник способен работать в формате FPV-управления через LTE-сеть. Для этого он оснащен модемом Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, который использует SIM-карту украинского мобильного оператора. Несмотря на маркировку на русском языке, элементная база устройства является китайской.

Компоненты дрона. Фото: скриншот

Большинство деталей дрона были произведены в Китае

ГУР отмечает, что большинство компонентов дрона V2U - китайского производства. Речь идет о двигателе, GPS, сервоприводах, SSD-накопителе, дальномере, регуляторах оборотов и элементах питания.

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Также в конструкции использованы светочувствительный сенсор Sony (Япония), электромагнитное реле TE Connectivity (Ирландия) и американский процессорный модуль.

Кроме технической информации, разведка обнародовала данные о двух российских и двух китайских компаниях, которые поставляют компоненты для производства этого типа беспилотников.

Напомним, ранее в разведке рассказали, как КНДР помогает России в войне против Украины.

Добавим, что в апреле ГУР обнародовало широкую базу данных в открытом доступе о ключевых российских производителей оружия и касающиеся этого компании.

Между тем в 3-й ОШБр начали использовать роботов для боевых действий.