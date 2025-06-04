Бійці 3-ї ОШБр використовують на передовій НРК

Військовослужбовець біля робота-собаки. Фото ілюстративне: novynarnia.com

3-я ОШБр розвиває власне виробництво дронів, боєприпасів і бронетехніки. Крім того, бригада активно використовує на фронті наземні роботизовані комплекси.

Про це у вівторок, 3 червня, в ефірі "ВІДДУШІВДУШУ" повідомив засновник "Азова" та 3-ї ОШБр, командир 3-го армійського корпусу, полковник Андрій Білецький.

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"За підрахунками того ж Міністерства оборони, 60% усіх використань НРК — це одна єдина 3-я ОШБр, тому НРК розвиватимемо", — заявив Білецький.

Також військовий зазначив, що 3-я ОШБр закриває критичні потреби на фронті, виробляючи власні БпЛА, бойові припаси та бронетанкову техніку:

"У нас є непогані зразки: "Терміт", "Тарган", "Горинич". Обсяги їх критично малі, а НРК — це розхідник, такий же точно, як і дрон".

Наразі планують розширити потужності для виробництва НРК. Зокрема, йдеться про інженерну бронетехніку.

Нагадаємо, засновник "Азова" та 3-ї ОШБр Андрій Білецький розповів про своїх синів. Військовий зазначив, що хоче передати дітям вміння мати принципи, за які варто боротися.

Раніше Білецький розповів, що відчувають бійці, які повертаються на службу після СЗЧ. За його словами, більшість таких військових не вважають себе винними.