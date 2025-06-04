Бойцы 3-й ОШБр используют на передовой НРК

Военнослужащий возле робота-собаки. Фото иллюстративное: novynarnia.com

3-я ОШБр развивает собственное производство дронов, боеприпасов и бронетехники. Кроме того, бригада активно использует на фронте наземные роботизированные комплексы.

Об этом во вторник, 3 июня, в эфире "ВІДДУШІВДУШУ" сообщил основатель "Азова" и 3-й ОШБр, командир 3-го армейского корпуса, полковник Андрей Билецкий.

Реклама

Читайте также:

Наземные работы на фронте

"По подсчетам того же Министерства обороны, 60% всех использований НРК — это одна единственная 3-я ОШБр, поэтому НРК будем развивать", — заявил Билецкий.

Также военный отметил, что 3-я ОШБр закрывает критические потребности на фронте, производя собственные БпЛА, боеприпасы и бронетанковую технику:

"У нас есть неплохие образцы: "Термит", "Таракан", "Горыныч". Объемы их критически малы, а НРК — это расходник, такой же точно, как и дрон".

На данный момент планируют расширить мощности для производства НРК. В частности, речь идет об инженерной бронетехнике.

Напомним, основатель "Азова" и 3-й ОШБр Андрей Билецкий рассказал о своих сыновьях. Военный отметил, что хочет передать детям умение иметь принципы, за которые стоит бороться.

Ранее Билецкий рассказал, что чувствуют бойцы, которые возвращаются на службу после СОЧ. По его словам, большинство таких военных не считают себя виновными.