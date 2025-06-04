Андрій Білецький розповів про синів і їхні принципи

Полковник Андрій Білецький. Фото: скриншот

Засновник "Азову" та 3-ї ОШБр, полковник Андрій Білецький розповів про своїх синів та цінності, які хоче передати їм у житті. За його словами, молодший син поки що має інші зацікавлення, тому говорити про "правила життя" для нього ще зарано. Натомість старший син, як зазначив Білецький, уже самостійно формується як особистість — і в напрямку, який тішить батька.

Про це військовий повідомив в інтерв'ю на YouTube-каналі "ВІДДУШІВДУШУ".

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Білецький зазначив, що його старший син дуже принциповий у своїх рішеннях і розумніший за нього.

"Ми в багатьох речах дуже різні, бо я вважаю себе практиком. Мені завжди був цікавий той стиль і напрямок роботи, яким займаюся зараз. А він — на порядок розумніший за мене, відверто кажучи, і дуже принциповий у своїх рішеннях", — сказав він.

Говорячи про те, що хоче передати своїм дітям, Білецький наголосив на головному: мати принципи та хребет, аби за них боротися.

"Їх треба відстоювати. Це шлях не найзручніший і не конформістський, але він правильний. Ти будеш відчувати себе людиною. І якщо не поступишся, якщо дотиснеш — візьмеш набагато більше, ніж коли лавіруєш", — підкреслив він.

Також у цьому інтерв'ю Білецький розповів, що відчуває частина військовослужбовців, які самовільно залишили частину. Також військовий розкрив, з яких людей починався перший склад "Азову".