Андрей Билецкий рассказал о сыновьях и их принципах

Полковник Андрей Билецкий. Фото: скриншот

Основатель "Азова" и 3-й ОШБр, полковник Андрей Билецкий рассказал о своих сыновьях и ценностях, которые хочет передать им в жизни. По его словам, младший сын пока имеет другие интересы, поэтому говорить о "правилах жизни" для него еще рано. Зато старший сын, как отметил Билецкий, уже самостоятельно формируется как личность — и в направлении, которое радует отца.

Об этом военный сообщил в интервью на YouTube-канале "ОТДУШИВДУШУ".

Реклама

Читайте также:

Билецкий о сыновьях

Билецкий отметил, что его старший сын очень принципиальный в своих решениях и умнее его.

"Мы во многих вещах очень разные, потому что я считаю себя практиком. Мне всегда был интересен тот стиль и направление работы, которым занимаюсь сейчас. А он - на порядок умнее меня, откровенно говоря, и очень принципиальный в своих решениях", — сказал он.

Говоря о том, что хочет передать своим детям, Билецкий отметил главное: иметь принципы и позвоночник, чтобы за них бороться.

"Их надо отстаивать. Это путь не самый удобный и не конформистский, но он правильный. Ты будешь чувствовать себя человеком. И если не уступишь, если дожмешься — возьмешь гораздо больше, чем когда лавируешь", — подчеркнул он.

Также в этом интеревью Билецкий рассказал, что чувствует часть военнослужащих, которые самовольно оставили часть. Также военный раскрыл, с каких людей начинался первый состав "Азова".