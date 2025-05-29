За словами Білецького, половина бійців з першого складу Азова воює в різних підрозділах ЗСУ

Засновник "Азову", 3-ї ОШБр, командир 3-го армійського корпусу, полковник Андрій Білецький. Фото: 3-тя ОШБр.

Виявляється, перший склад легендарного "Азову" був невеликою численністю — приблизно п'ятдесят людей, який складався з членів "Патріоту України", футбольних фанатів та просто "міських божевільних". Доля всіх склалась по-різному, але деякі з них продовжують служити в "Азові" чи разом з Андрієм Білецьким.

Про це в інтерв'ю каналу ДУШНВНОВДУШУ заявив сам полковник Білецький, що очолює 3-й армійський корпус.

Реклама

Читайте також:

Що сталось з першим складом "Азову" й хто служить зараз

Білецький каже, що всі ці люди йому близькі й дорогі, тому що інші не мали бажання воювати от в той час, коли це було треба у 2014 році. На жаль, багато хто з першого складу загинув в бою.

"Якщо говорити умовно про особовий склад, то відсотків 30-40 з перших 100-150 бійців, що пішли воювати, на жаль, вже загинули. Але процентів 40-50 з першого складу все ще разом рухається далі в одних колективах. Інші, невелика кількість, відсіялись за різними причинами й це стандартний процес", — заявив Білецький.

Засновник "Азову" каже, що хтось відсіявся, тому що він був не потрібен, хтось просто не підійшов, а були й люди, хто змінив підрозділ або взагалі повернувся до мирного життя.

"Багато хто воював в Правому секторі, деякі пішли в Збройні сили й так далі. Але в наш корпус переходять бійці зі Збройних сил, з Національної гвардії. Це дуже круто. Особливо приємно, що повертаються люди, з якими я бачився пару разів за останні 10 років. А зараз ми всі так сходимось до того, з чого все починалося, тільки тепер це Третій армійський корпус", — заявив Андрій Білецький.

Раніше повідомлялось, що Україна повернула з російського полону 1279 захисників "Азовсталі". Це понад половина гарнізону.

Нагадаємо, у Третій штурмовій розповіли, що їхні воїни за пів року збили 220 та уразили 28 ворожих безпілотників.