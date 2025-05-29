По словам Билецкого, половина бойцов из первого состава Азова воюет в разных подразделениях ВСУ

Основатель "Азова", 3-й ОШБр, командир 3-го армейского корпуса, полковник Андрей Билецкий. Фото: 3-я ОШБр.

Оказывается, первый состав легендарного "Азова" был небольшой численностью - примерно пятьдесят человек, который состоял из членов "Патриота Украины", футбольных фанатов и просто "городских сумасшедших". Судьба всех сложилась по-разному, но некоторые из них продолжают служить в "Азове" или вместе с Андреем Билецким.

Об этом в интервью каналу ДУШНВНОВДУШУ заявил сам полковник Билецкий, возглавляющий 3-й армейский корпус.

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Что произошло с первым составом "Азова" и кто служит сейчас

Билецкий говорит, что все эти люди ему близки и дороги, потому что другие не имели желания воевать вот в то время, когда это было нужно в 2014 году. К сожалению, многие из первого состава погибли в бою.

"Если говорить условно о личном составе, то процентов 30-40 из первых 100-150 бойцов, которые пошли воевать, к сожалению, уже погибли. Но процентов 40-50 из первого состава все еще вместе движется дальше в одних коллективах. Другие, небольшое количество, отсеялись по разным причинам и это стандартный процесс", — заявил Билецкий.

Основатель "Азова" говорит, что кто-то отсеялся, потому что он был не нужен, кто-то просто не подошел, а были и люди, которые сменили подразделение или вообще вернулись к мирной жизни.

"Многие воевали в Правом секторе, некоторые ушли в Вооруженные силы и так далее. Но в наш корпус переходят бойцы из Вооруженных сил, из Национальной гвардии. Это очень круто. Особенно приятно, что возвращаются люди, с которыми я виделся пару раз за последние 10 лет. А сейчас мы все так сходимся к тому, с чего все начиналось, только теперь это Третий армейский корпус", — заявил Андрей Билецкий.

Ранее сообщалось, что Украина вернула из российского плена 1279 защитников "Азовстали". Это более половины гарнизона.

Напомним, в Третьей штурмовой рассказали, что их воины за полгода сбили 220 и поразили 28 вражеских беспилотников.