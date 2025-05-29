Чи відчувають провину бійці, які пішли у СЗЧ - відповідь Білецького

Андрій Білецький. Фото: УП

Засновник "Азову" та 3-ї ОШБр, полковник Андрій Білецький розповів, що відчуває частина військовослужбовців, які самовільно залишили частину. Після повернення на службу вони не відчувають за собою провини.

Про це він повідомив у випуску на YouTube.

Реклама

Читайте також:

Як повертаються до служби бійці із СЗЧ

За словами Білецького, військові не вважають свої дії злочином, адже в більшості випадків вони пояснюють їх фізичним і психологічним виснаженням, а також відсутністю ротацій.

"Люди кажуть: "Я 45 днів був на позиціях, мене вивели, і вже за дві доби повернули назад, бо не було кому тримати оборону". Якщо порівняти з досвідом армій США чи інших західних країн, після подібних бойових ротацій військовослужбовці мають тривалий відпочинок. В українських реаліях цього немає", — наголосив Білецький.

Він також зазначив, що частина бійців, не витримавши психологічного тиску, вдавалися до зловживання алкоголем. Деякі з них потрапили в СЗЧ через внутрішню дестабілізацію та емоційні зриви.

На переконання Білецького, ключовим фактором, який змушує військових залишати позиції, є недовіра до командирів, а не втома від війни.

"У багатьох випадках це не просто втеча чи страх. Це — реакція на рішення командування, які безпосередньо впливають на життя бійців. Коли військовий не довіряє своєму командиру, це становить серйозну загрозу для бойової ефективності підрозділів", — заявив він.

Білецький підкреслив, що крім зовнішньої загрози з боку РФ, однією з головних внутрішніх проблем України залишається криза довіри всередині армії, яка потребує системного вирішення.

Нагадаємо, що Автозаводський районний суд міста Кременчук ухвалив вирок військовослужбовцю, який понад три доби без дозволу покинув своє місце служби. За словами чоловіка, його вчинок був викликаний нагальною потребою піклуватися про двох малолітніх дітей, залишених без нагляду після відсутності матері.

Крім того, Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення щодо військовослужбовця, який тричі скоїв СЗЧ. Його засудили до ув'язнення.