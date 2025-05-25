Боєць тричі самольно залишав службу — що вирішив суд

Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовець тричі скоїв СЗЧ. Його засудили до ув'язнення.

Про це йдеться у вироку, який Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області ухвалив 20 травня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант долучився до війська 26 лютого 2022 таку. Уперше він скоїв СЗЧ у серпні 2023 року, не повернувшись на службу після виписки з лікувального закладу. Удруге чоловік пішов із військової частини в лютому 2024 року й не був у війську понад два місяці: до 23 квітня. Третя втеча сталася 12 серпня. Цього разу на службу боєць уже не повернувся, але 29 січня поточного року його затримали. Два останніх СЗЧ були пов'язані із вживанням алкогольних напоїв.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину. Чоловік повідомив, що готовий продовжити службу, та попросив не карати його надто суворо. Згідно з рішенням суду, він має провести найближчих п'ять років у в'язниці. Судове рішення впродовж п'яти днів від дня проголошення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, жителя Полтави судили за насильство над дитиною. Фігурант зґвалтував 13-річного хлопчика, зняв це на телефон і поширював відповідні фотографії у Viber.

Також ми повідомляли, що киянин на замовлення спецслужб РФ підпалив автомобіль ЗСУ. Чоловіка засудили до ув'язнення.