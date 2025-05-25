Боец трижды самовольно покидал службу — что решил суд

Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Военнослужащий трижды совершил СОЧ. Его приговорили к заключению.

Об этом говорится в приговоре, который Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области вынес 20 мая.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант присоединился к войску 26 февраля 2022 года. Впервые он совершил СОЧ в августе 2023 года, не вернувшись на службу после выписки из лечебного учреждения. Второй раз мужчина ушел из воинской части в феврале 2024 года и не был в армии более двух месяцев: до 23 апреля. Третий побег произошел 12 августа. На этот раз на службу боец уже не вернулся, но 29 января текущего года его задержали. Два последних СОЧ были связаны с употреблением алкогольных напитков.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Мужчина сообщил, что готов продолжить службу, и попросил не наказывать его слишком строго. Согласно решению суда, он должен провести ближайшие пять лет в тюрьме. Судебное решение в течение пяти дней со дня провозглашения можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, жителя Полтавы судили за насилие над ребенком. Фигурант изнасиловал 13-летнего мальчика, снял это на телефон и распространял соответствующие фотографии в Viber.

Также мы сообщали, что киевлянин по заказу спецслужб РФ поджег автомобиль ВСУ. Мужчину приговорили к заключению.