Чувствуют ли вину бойцы, которые ушли в СЗЧ - ответ Билецкого

Андрей Билецкий. Фото: УП

Основатель "Азова" и 3-й ОШБр, полковник Андрей Билецкий рассказал, что чувствует часть военнослужащих, которые самовольно оставили часть. После возвращения на службу они не чувствуют за собой вины.

Об этом он сообщил в выпуске на YouTube.

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По словам Билецкого, военные не считают свои действия преступлением, ведь в большинстве случаев они объясняют их физическим и психологическим истощением, а также отсутствием ротаций.

"Люди говорят: "Я 45 дней был на позициях, меня вывели, и уже через двое суток вернули обратно, потому что некому было держать оборону". Если сравнить с опытом армий США или других западных стран, после подобных боевых ротаций военнослужащие имеют длительный отдых. В украинских реалиях этого нет", — подчеркнул Билецкий.

Он также отметил, что часть бойцов, не выдержав психологического давления, прибегали к злоупотреблению алкоголем. Некоторые из них попали в СЗЧ из-за внутренней дестабилизации и эмоциональных срывов.

По убеждению Билецкого, ключевым фактором, который заставляет военных покидать позиции, является недоверие к командирам, а не усталость от войны.

"Во многих случаях это не просто бегство или страх. Это — реакция на решения командования, которые непосредственно влияют на жизнь бойцов. Когда военный не доверяет своему командиру, это представляет серьезную угрозу для боевой эффективности подразделений", — заявил он.

Билецкий подчеркнул, что кроме внешней угрозы со стороны РФ, одной из главных внутренних проблем Украины остается кризис доверия внутри армии, который требует системного решения.

Напомним, что Автозаводской районный суд города Кременчуг вынес приговор военнослужащему, который более трех суток без разрешения покинул свое место службы. По словам мужчины, его поступок был вызван насущной необходимостью заботиться о двух малолетних детях, оставленных без присмотра после отсутствия матери.

Кроме того, Ивано-Франковский городской суд принял решение в отношении военнослужащего, который трижды совершил СЗЧ. Его приговорили к заключению.