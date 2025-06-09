ГУР розкрило конструкцію російського ударного дрона V2U з ШІ

ГУР розібрало дрон V2U, який працює на ШІ — звідки запчастини
Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило технічні деталі ударного безпілотника V2U, що працює із використанням штучного інетелкту. Цей дрон особливо активно використовується армією РФ на Сумському напрямку.
Інформацію опубліковано у відкритому розділі "Компоненти у зброї" на порталі War&Sanctions.
Російський дрон V2U майже повністю складається із запчастин з різних країн світу
Ключовою особливістю безпілотника є його здатність самостійно визначати цілі завдяки інтегрованим алгоритмам штучного інтелекту. Його обчислювальна система побудована на китайському мінікомп’ютері Leetop A203, у якому використовується потужний модуль NVIDIA Jetson Orin американського походження.
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Цікаво, що V2U оснащений лише одним GPS-модулем, що, на думку українських фахівців, свідчить про відмову РФ від повноцінної супутникової навігації через ефективну роботу українських засобів радіоелектронної боротьби.
Імовірно, замість GPS дрон використовує навігацію за допомогою комп’ютерного зору — тобто порівнює зображення з камери з попередньо завантаженими фото місцевості.
Крім того, безпілотник здатен працювати у форматі FPV-управління через LTE-мережу. Для цього він оснащений модемом Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, який використовує SIM-картку українського мобільного оператора. Попри маркування російською мовою, елементна база пристрою є китайською.
Більшість деталей дрона були вироблені в Китаї
ГУР зазначає, що більшість компонентів дрона V2U — китайського виробництва. Йдеться про двигун, GPS, сервоприводи, SSD-накопичувач, далекомір, регулятори обертів і елементи живлення.
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Також у конструкції використано світлочутливий сенсор Sony (Японія), електромагнітне реле TE Connectivity (Ірландія) й американський процесорний модуль.
Окрім технічної інформації, розвідка оприлюднила дані про дві російські та дві китайські компанії, які постачають компоненти для виробництва цього типу безпілотників.
Нагадаємо, раніше у розвідці розповіли, як КНДР допомагає Росії у війні проти України.
Додамо, що у квітні ГУР оприлюднило широку базу даних у відкритому доступі про ключових російських виробників зброї та дотичні до цього компанії.
Тим часом в 3-й ОШБр почали використовувати роботів для бойових дій.
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