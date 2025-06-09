ГУР розкрило конструкцію російського ударного дрона V2U з ШІ

Безпілотник V2U. Фото: росЗМІ

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило технічні деталі ударного безпілотника V2U, що працює із використанням штучного інетелкту. Цей дрон особливо активно використовується армією РФ на Сумському напрямку.

Інформацію опубліковано у відкритому розділі "Компоненти у зброї" на порталі War&Sanctions.

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Ключовою особливістю безпілотника є його здатність самостійно визначати цілі завдяки інтегрованим алгоритмам штучного інтелекту. Його обчислювальна система побудована на китайському мінікомп’ютері Leetop A203, у якому використовується потужний модуль NVIDIA Jetson Orin американського походження.

Компоненти безпілотника. Фото: скриншот

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Цікаво, що V2U оснащений лише одним GPS-модулем, що, на думку українських фахівців, свідчить про відмову РФ від повноцінної супутникової навігації через ефективну роботу українських засобів радіоелектронної боротьби.

Імовірно, замість GPS дрон використовує навігацію за допомогою комп’ютерного зору — тобто порівнює зображення з камери з попередньо завантаженими фото місцевості.

Компоненти безпілотника та їх походження. Фото: скриншот

Крім того, безпілотник здатен працювати у форматі FPV-управління через LTE-мережу. Для цього він оснащений модемом Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, який використовує SIM-картку українського мобільного оператора. Попри маркування російською мовою, елементна база пристрою є китайською.

Компоненти дрона. Фото: скриншот

Більшість деталей дрона були вироблені в Китаї

ГУР зазначає, що більшість компонентів дрона V2U — китайського виробництва. Йдеться про двигун, GPS, сервоприводи, SSD-накопичувач, далекомір, регулятори обертів і елементи живлення.

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Також у конструкції використано світлочутливий сенсор Sony (Японія), електромагнітне реле TE Connectivity (Ірландія) й американський процесорний модуль.

Окрім технічної інформації, розвідка оприлюднила дані про дві російські та дві китайські компанії, які постачають компоненти для виробництва цього типу безпілотників.

Нагадаємо, раніше у розвідці розповіли, як КНДР допомагає Росії у війні проти України.

Додамо, що у квітні ГУР оприлюднило широку базу даних у відкритому доступі про ключових російських виробників зброї та дотичні до цього компанії.

Тим часом в 3-й ОШБр почали використовувати роботів для бойових дій.