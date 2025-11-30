Видео
ГУР уничтожило терминалы спецсвязи ВС РФ возле фронта и в Африке

ГУР уничтожило терминалы спецсвязи ВС РФ возле фронта и в Африке

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 00:12
ГУР уничтожило сеть терминалов спецсвязи российских военных
Боец ГУР. Фото иллюстративное: artan-gur.com

Подразделениям ГУР Минобороны Украины удалось уничтожить сеть специальной защищенной связи российских военных. Терминалы врага обнаружили вдоль линии фронта с Украиной и на африканском континенте.

Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили в ГУР.

Уничтожение терминалов РФ
Скриншот сообщения ГУР

Что известно об обнаружении терминалов РФ

Сети терминалов специальной защищенной связи обнаружили с помощью средств технической разведки и оперативных способов.

Центры спецсвязи ВС РФ
Центры спецсвязи ВС РФ на карте. Карта от ГУР

"После длительного использования добытой из указанных терминалов информации о планах российских оккупантов принято решение об обнародовании их локации и уничтожении", — отметили в ГУР.

Центры спецсвязи ВС РФ
Центры спецсвязи ВС РФ на карте. Карта от ГУР

Также в ведомстве добавили, что военная разведка отслеживает направления, по которым передвигаются вражеские пункты управления. Целью таких исследований является добыча максимальной информации, а при благоприятных условиях — уничтожение вражеского руководства.

Напомним, глава ГУР Кирилл Дом рассказал о спецоперации в Покровске. Чтобы обеспечить коридор подразделениям Сил обороны, группу разведчиков высадили вертолетами в зону интенсивных боевых действий.

Ранее в ГУР сообщили, что для производства оружия РФ использует иностранное оборудование. Против российского военно-промышленного комплекса уже готовят санкционные инициативы.

разведка армия связь война в Украине Россия ГУР МО України
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
