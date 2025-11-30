ГУР уничтожило сеть терминалов спецсвязи российских военных

ГУР уничтожило терминалы спецсвязи ВС РФ возле фронта и в Африке
Подразделениям ГУР Минобороны Украины удалось уничтожить сеть специальной защищенной связи российских военных. Терминалы врага обнаружили вдоль линии фронта с Украиной и на африканском континенте.
Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили в ГУР.
Что известно об обнаружении терминалов РФ
Сети терминалов специальной защищенной связи обнаружили с помощью средств технической разведки и оперативных способов.
"После длительного использования добытой из указанных терминалов информации о планах российских оккупантов принято решение об обнародовании их локации и уничтожении", — отметили в ГУР.
Также в ведомстве добавили, что военная разведка отслеживает направления, по которым передвигаются вражеские пункты управления. Целью таких исследований является добыча максимальной информации, а при благоприятных условиях — уничтожение вражеского руководства.
Напомним, глава ГУР Кирилл Дом рассказал о спецоперации в Покровске. Чтобы обеспечить коридор подразделениям Сил обороны, группу разведчиков высадили вертолетами в зону интенсивных боевых действий.
Ранее в ГУР сообщили, что для производства оружия РФ использует иностранное оборудование. Против российского военно-промышленного комплекса уже готовят санкционные инициативы.
