РФ использует для производства оружия иностранные детали - новые данные ГУР

Производство оружия в РФ. Иллюстративное фото: ГУР

Главное управление разведки Украины обнародовало новые данные об использовании Россией иностранного оборудования для производства оружия. Собранная информация уже используется для формирования санкционных инициатив против российского военно-промышленного комплекса.

Об этом сообщили в ГУР в понедельник, 17 ноября.

Реклама

Читайте также:

Иностранные компании поставляют оборудование для ВПК РФ

Россия применяет иностранные компоненты в производстве универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) для авиабомб, а также ракет и артиллерийских боеприпасов.

Информация была собрана участниками международного OSINT-хакатона, посвященного первой годовщине работы портала War&Sanctions. Команды и отдельные расследователи из Украины и из-за рубежа идентифицировали обрабатывающие центры Okuma (Япония) и Hision (КНР) на линии производства УМПК, которым занимается российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

Кроме того, было установлено, что АО "ЦНИИ "Буревестник" производит стабилизаторы для минометных выстрелов на вертикальном обрабатывающем центре Performa тайваньского производителя AKIRA SEIKI. После начала полномасштабного вторжения РФ на поставку оборудования получил также Воткинский завод, известный производством ракет "Искандер" и "Орешник". Ему поставляли китайские станки KEDE и WMT, а также тайваньские фрезерные обрабатывающие центры ECOM VL-12i.

В ГУР отмечают, что полученные данные уже используются для формирования санкционных инициатив и ограничения производственных мощностей российского военно-промышленного комплекса.

Напомним, спецоперация ГУР заблокировала движение грузов по Транссибирской магистрали в России.

А также стало известно, что Россия хочет привлечь к сборке дронов более 10 тыс. работников из КНДР.