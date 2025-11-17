Відео
Україна
Головна Армія ГУР розкрило іноземне обладнання у виробництві російської зброї

ГУР розкрило іноземне обладнання у виробництві російської зброї

Дата публікації: 17 листопада 2025 11:34
Оновлено: 11:35
РФ використовує для виробництва зброї іноземні деталі — нові дані ГУР
Виробництво зброї в РФ. Ілюстративне фото: ГУР

Головне управління розвідки України оприлюднило нові дані про використання Росією іноземного обладнання для виробництва зброї. Зібрана інформація вже використовується для формування санкційних ініціатив проти російського військово-промислового комплексу.

Про це повідомили у ГУР в понеділок, 17 листопада.

Читайте також:

Іноземні компанії поставляють обладнання для ВПК РФ

Росія застосовує іноземні компоненти у виробництві універсальних модулів планування та корекції (УМПК) для авіабомб, а також ракет і артилерійських боєприпасів.

Інформація була зібрана учасниками міжнародного OSINT-хакатону, присвяченого першій річниці роботи порталу War&Sanctions. Команди та окремі розслідувачі з України та з-за кордону ідентифікували обробні центри Okuma (Японія) та Hision (КНР) на лінії виробництва УМПК, яким займається російська корпорація "Тактичне ракетне озброєння".

Крім того, було встановлено, що АТ "ЦНДІ "Буревісник" виготовляє стабілізатори для мінометних пострілів на вертикальному обробному центрі Performa тайванського виробника AKIRA SEIKI. Після початку повномасштабного вторгнення РФ на поставку обладнання отримав також Воткинський завод, відомий виробництвом ракет "Іскандер" та "Орєшнік". Йому постачали китайські верстати KEDE та WMT, а також тайванські фрезерні обробні центри ECOM VL-12i.

У ГУР зазначають, що отримані дані вже використовуються для формування санкційних ініціатив та обмеження виробничих потужностей російського військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, спецоперація ГУР заблокувала рух вантажів по Транссибірській магістралі у Росії.

А також стало відомо, що Росія хоче долучити до збирання дронів понад 10 тис. працівників з КНДР.

росія Китай Японія війна в Україні ГУР виробництво зброї
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
