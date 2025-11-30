Відео
Головна Армія ГУР уразило термінали спецзв'язку ЗС РФ біля фронту та в Африці

ГУР уразило термінали спецзв'язку ЗС РФ біля фронту та в Африці

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 00:12
ГУР знищило мережу терміналів спецзв'язку російських військових
Боєць ГУР. Фото ілюстративне: artan-gur.com

Підрозділам ГУР Міноборони України вдалося знищити мережу спеціального захищеного зв'язку російських військових. Термінали ворога виявили вздовж лінії фронту з Україною та на африканському континенті.

Про це в суботу, 29 листопада, повідомили в ГУР.

Знищення терміналів РФ
Скриншот повідомлення ГУР

Що відомо про виявлення терміналів РФ 

Мережі терміналів спеціального захищеного зв'язку виявили за допомогою засобів технічної розвідки та оперативних способів. 

Центри спецзв'язку ЗС РФ
Центри спецзв'язку ЗС РФ на мапі. Карта від ГУР

"Після тривалого використання добутої із вказаних терміналів інформації про плани російських окупантів прийнято рішення про оприлюднення їхньої локації та знищення", — зазначили в ГУР.

Центри спецзв'язку ЗС РФ
Центри спецзв'язку ЗС РФ на мапі. Карта від ГУР

Також у відомстві додали, що воєнна розвідка відстежує напрямки, за якими пересуваються ворожі пункти управління. Метою таких дослідження є добування максимальної інформації, а за сприятливих умов — знищення ворожого керівництва. 

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Будинок розповів про спецоперацію в Покровську. Аби забезпечити коридор підрозділам Сил оборони, групу розвідників висадили гелікоптерами в зону інтенсивних бойових дій.

Раніше в ГУР повідомили, що для виробництва зброї РФ використовує іноземне обладнання. Проти російського військово-промислового комплексу вже готують санкційні ініціативи.

розвідка армія зв'язок війна в Україні Росія ГУР МО Украины
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
