Мошенники требуют деньги у родных военных — Лубинец предупредил

Дмитрий Лубинец. Фото: РБК-Украина

В Украине зафиксировали новые случаи мошенничества. Злоумышленники выманивают деньги у родственников военнопленных, выдавая себя за представителей международных гуманитарных организаций.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

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"Призываю членов семей военнопленных и пропавших без вести защитников Украины быть бдительными, ведь прослеживается активация мошенников, которые звонят и представляются сотрудниками международных гуманитарных миссий или благотворительных организаций", — написал Лубинец.

Он добавил, что мошенники во время разговора утверждают, что могут передать посылки военнопленным от их родственников, но для этого требуют произвести оплату.

Лубинец подчеркнул, что передача писем или посылок не предусматривает никаких оплат. Эта гуманитарная помощь осуществляется через МККК, государственные структуры и официальные волонтерские организации. Вся поддержка от государства для семей защитников и защитниц является полностью бесплатной.

Если вы получили звонки от незнакомых лиц, которые требовали оплату за "доставку посылки" для военнопленного, срочно обращайтесь в:

объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ — 0 800 50 14 82;

координационный штаб — 0 800 300 529;

киберполиции — 0 800 50 51 70.

Напомним, что в Координационном штабе сообщили, что с начала полномасштабной войны в Украину вернули 4131 украинца: военных, гражданских и иностранцев.

А 5 февраля в Украину вернули 150 защитников, которые находились в российском плену. Этот обмен стал 61-м с начала полномасштабного вторжения.