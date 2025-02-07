Шахраї вимагають гроші у рідних військових — Лубінець попередив

Дмитро Лубінець. Фото: РБК-Україна

В Україні зафіксували нові випадки шахрайства. Зловмисники виманюють гроші у родичів військовополонених, видаючи себе за представників міжнародних гуманітарних організацій.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

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"Закликаю членів родин військовополонених та зниклих безвісти оборонців України бути пильними, адже прослідковується активація шахраїв, які телефонують і представляються співробітниками міжнародних гуманітарних місій або благодійних організацій", — написав Лубінець.

Він додав, що шахраї під час розмови стверджують, що можуть передати посилки військовополоненим від їхніх родичів, але для цього вимагають здійснити оплату.

Лубінець наголосив, що передача листів чи посилок не передбачає жодних оплат. Ця гуманітарна допомога здійснюється через МКЧХ, державні структури та офіційні волонтерські організації. Уся підтримка від держави для родин захисників і захисниць є повністю безкоштовною.

Якщо ви отримали дзвінки від незнайомих осіб, які вимагали оплату за "доставку посилки" для військовополоненого, терміново звертайтеся до:

об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ — 0 800 50 14 82;

координаційного штабу — 0 800 300 529;

кіберполіції — 0 800 50 51 70.

Нагадаємо, що в Координаційному штабі повідомили, що від початку повномасштабної війни в Україну повернули 4131 українця: військових, цивільних та іноземців.

А 5 лютого в Україну повернули 150 захисників, які перебували в російському полоні. Цей обмін став 61-м від початку повномасштабного вторгнення.