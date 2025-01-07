После постоянных обстрелов РФ сейчас Торецк почти разрушен, информирует Нацполиция

Как выглядит Торецк после массированных обстрелов российских оккупантов. Фото: Скриншот

После массированных обстрелов и бомбардировок со стороны российских оккупантов от Торецка мало что осталось. Город подвергся страшным разрушениям.

Видео с дронов опубликовала Нацполиция Украины.

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Судя по видео, в это время Торецк преимущественно в огне, а враг усиливает штурмы. По информации Нацполиции, российская армия использует привычную для себя тактику "выжженной земли".

Защитники Украины из бригады "Хищник", сформированной из представителей Патрульной полиции, отмечают, что разрушения в городе подтверждают, что РФ приносит по себе только горе и разрушения.

Ранее мы писали, что российские оккупанты атаковали позиции Сил обороны Украины в Часовом Яру. Вследствие этого некоторые из них были разрушены. Также в ОТГ "Луганск" отчитались о ситуации в Торецке.