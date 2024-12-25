В ОТУ "Луганськ" повідомили про оперативну ситуацію в Торецьку

Зруйнований Торецьк. Фото: x.com/andrii_sybiha

Ситуація в Торецьку залишається найскладнішою. Від початку поточної доби росіяни здійнили 11 штурмів, деякі з яких тривають і досі.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

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Представниця ОТУ "Луганськ" зазначила, що в Торецьку наразі тривають бої за кожний будинок.

"Тут насправді дуже напружена ситуація... Потрібно розуміти, що десь вони (росіяни, — Ред.) можуть просунутися на один будинок — і буквально наступного дня ми цей будинок уже відбиваємо", — розповіла Бобовнікова.

За її словами зараз ворог активізувався та почав використовувати техніку, зокрема на північній околиці Торецька, у селищі Неліпівці. Протягом минулої доби там точилися бої із застосуванням ББМ, багі та мотоциклів. Також ББМ і танки почали використовувати біля Часового Яру.

"У міській забудові вони (танки та ББМ, — Ред.) не такі ефективні, і ними важко маневрувати, тому їх зазвичай не використовують. Однак уже кілька днів поспіль ми спостерігаємо таку ситуацію, коли навпроти Часового Яру виїжджає танк, стріляє із закритих позицій і повертається назад не завжди. Буквально кожного дня ми маємо гарний улов. Нещодавно на цьому напрямку був знищений Т-90М "Прорив". Це найбільш новий танк РФ", — повідомила речниця ОТУ "Луганськ".

Раніше Анастасія Бобовнікова пояснила, навіщо росіяни використовують на Торецькому напрямку самокати та гольф-кари. До таких дій окупанти вдаються через те, що тяжку бронетхніку на вулицях, де на дорогах є чимало уламків, використовувати неефективно.

Нагадаємо, військові оприлюднили фото з Торецька. Місто постійно перебуває під ударів КАБ та артилерії — його майже повністю знищили.