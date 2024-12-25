В ОТГ "Луганск" сообщили об оперативной ситуации в Торецке

Разрушенный Торецк. Фото: x.com/andrii_sybiha

Ситуация в Торецке остается самой сложной. В течение суток россияне совершили 11 штурмов.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщила спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

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Что известно о ситуации в Торецке

Представительница ОТГ "Луганск" отметила, что в Торецке продолжаются бои за каждый дом.

"Здесь действительно очень напряженная ситуация... Нужно понимать, что где-то они (россияне, — Ред.) могут продвинуться на один дом — и буквально на следующий день мы этот дом уже отбиваем", — рассказала Бобовникова.

По ее словам, сейчас враг активизировался и начал использовать технику, в частности на северной окраине Торецка, в поселке Нелиповцы. За минувшие сутки там шли бои с применением ББМ, баги и мотоциклов. Также ББМ и танки начали использовать возле Часового Яра.

"В городской застройке они (танки и ББМ, — Ред.) не столь эффективны, и ими трудно маневрировать, поэтому их обычно не используют. Однако уже несколько дней подряд мы наблюдаем такую ситуацию, когда напротив Часового Яра выезжает танк, стреляет с закрытых позиций и возвращается назад не всегда. Буквально каждый день мы имеем хороший улов. Недавно на этом направлении был уничтожен Т-90М "Прорыв". Это самый новый танк РФ", — сообщила пресс-секретарь ОТГ "Луганск".

Ранее Анастасия Бобовникова объяснила, зачем россияне используют на Торецком направлении самокаты и гольф-кары. К таким действиям оккупанты прибегают из-за того, что тяжелую бронетхнику на улицах, где на дорогах немало обломков, использовать неэффективно.

Напомним, военные обнародовали фото из Торецка. Город постоянно находится под ударами КАБ и артиллерии — его почти полностью уничтожили.