Після постійних обстрілів РФ зараз Торецьк майже зруйнований, інформує Нацполіція

Як виглядає Торецьк після масованих обстрілів російських окупантів. Фото: Скриншот

Після масованих обстрілів та бомбардувань з боку російських окупантів від Торецька мало що залишилось. Місто зазнало страшних руйнувань.

Відео з дронів опублікувала Нацполіція України.

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Судячи з відео, в цей час Торецьк переважно у вогні, а ворог посилює штурми. За інформацією Нацполіції, російська армія використовує звичну для себе тактику "випаленої землі".

Захисники України з бригади "Хижак", що сформована з представників Патрульної поліції, зазначають, що руйнування у місті підтверджують, що РФ приносить по собі лише горе й руйнування.

Раніше ми писали, що російські окупанти атакували позиції Сил оборони України в Часовому Яру. Внаслідок цього деякі з них були зруйновані. Також в ОТУ "Луганськ" відзвітували про ситуацію в Торецьку.