Оккупированные территории США не признают частью России — Гончаренко

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Фото: УНИАН

Соединенные Штаты Америки не признают украинские территории российскими. Юридически всю территорию будут считать Украиной и уступок землями делать не собираются.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в пятницу, 7 марта.

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По словам Гончаренко, Соединенные Штаты Америки не будут даже рассматривать идею того, чтобы юридически отдать украинские территории России. Он добавил, что администрация Трампа не будет признавать никакие "территориальные достояния РФ".

"Никакие идеи РФ о том, что мы должны юридически отдать наши земли или что должны вообще выйти из Запорожья или Херсона, не будут ни поддержаны, ни даже обсуждаться США", — отметил Гончаренко.

Сообщение Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Он добавил, что не нужно "вестись на заголовки западных СМИ". Гончаренко подчеркнул, что никто не собирается сдавать Украину или отдавать наши территории.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не велось никаких переговоров о территориальных уступках. Он подчеркнул, что этого сделать нельзя.

В Институте изучения войны объяснили, что Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники отвергают условия переговоров с Украиной. Кремль требует от Украины отказаться от территорий.